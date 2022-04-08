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    Нацрада просить Європу вмикати українські телеканали замість російських

    Герасим'юк переконує європейців включити до своїх кабельних мереж українські телеканали - Нацрада просить Європу вмикати українські телеканали замість російських
    Герасим'юк переконує європейців включити до своїх кабельних мереж українські телеканали
    фото: Facebook Ольги Герасим'юк

    Сьогодні в кожній країні сотні тисяч наших людей, яким потрібно мати інформацію

    Україна прагне поширити своє телевізійне мовлення на країни Європи. Про це голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк розповіла в інтерв’ю «Главкому».

    «Нацрада веде переговори з європейськими колегами, аби ті виключали зі своїх мереж російські і вмикали українські канали», – зазначила Герасим’юк.

    За словами голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, у деяких країнах для включення до місцевих кабельних каналів достатньо лише ліцензії Нацради.

    Щодо того, що вітчизняні канали створюють контент українською мовою, тобто орієнтовані на вітчизняну, а не закордонну аудиторію, Герасим’ю пояснила: «Це українські мовники, бо сьогодні в кожній країні сотні тисяч наших людей, яким потрібно мати інформацію».

    Нагадаємо, що в Україні створили телеканал Freedom, який планує охопити російськомовних глядачів у всьому світі.

    Додамо, що у лютому, після початку війни провідні українські медіагрупи звернулися до міжнародних провайдерів з пропозицією вимкнути російські новинні канали по усьому світу.

    У березні ж європейські країни почали відмовлятися від трансляції російських телеканалів у своїх мережах.

    Зокрема, станом на 10 березня 2022 року, окрім України, Польща, Молдова, Греція, Литва, Латвія та Естонія повністю вимкнули російські канали на своїх територіях. Польща, крім того, заборонила і білоруські канали, а деякі країни, зокрема Греція та Латвія, блокують доступ до російських вебресурсів.

    Більшість європейських країн частково вимкнули російські канали: Німеччина, Франція, Іспанія, Велика Британія, Італія, Чехія та інші. Зазначається, що російські пропагандистські канали Russia Today і Sputnik наразі заблоковані у всіх країнах ЄС.

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    Теги: телебачення Україна Ольга Герасим’юк
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    Нацрада просить Європу вмикати українські телеканали замість російських