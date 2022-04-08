Нацрада просить Європу вмикати українські телеканали замість російських

Сьогодні в кожній країні сотні тисяч наших людей, яким потрібно мати інформацію

Україна прагне поширити своє телевізійне мовлення на країни Європи. Про це голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк розповіла в інтерв’ю «Главкому».

«Нацрада веде переговори з європейськими колегами, аби ті виключали зі своїх мереж російські і вмикали українські канали», – зазначила Герасим’юк.

За словами голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, у деяких країнах для включення до місцевих кабельних каналів достатньо лише ліцензії Нацради.

Щодо того, що вітчизняні канали створюють контент українською мовою, тобто орієнтовані на вітчизняну, а не закордонну аудиторію, Герасим’ю пояснила: «Це українські мовники, бо сьогодні в кожній країні сотні тисяч наших людей, яким потрібно мати інформацію».

Нагадаємо, що в Україні створили телеканал Freedom, який планує охопити російськомовних глядачів у всьому світі.

Додамо, що у лютому, після початку війни провідні українські медіагрупи звернулися до міжнародних провайдерів з пропозицією вимкнути російські новинні канали по усьому світу.

У березні ж європейські країни почали відмовлятися від трансляції російських телеканалів у своїх мережах.

Зокрема, станом на 10 березня 2022 року, окрім України, Польща, Молдова, Греція, Литва, Латвія та Естонія повністю вимкнули російські канали на своїх територіях. Польща, крім того, заборонила і білоруські канали, а деякі країни, зокрема Греція та Латвія, блокують доступ до російських вебресурсів.



Більшість європейських країн частково вимкнули російські канали: Німеччина, Франція, Іспанія, Велика Британія, Італія, Чехія та інші. Зазначається, що російські пропагандистські канали Russia Today і Sputnik наразі заблоковані у всіх країнах ЄС.