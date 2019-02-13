У МінТОТ надали інструкції для голосування кримчанам за кордоном



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Якщо виборча адреса громадянина з реєстрацією в АРК чи Севастополі знаходиться за межами України, і на день голосування виборець перебуває на її території, слід подати заяву до органу ведення Держреєстру виборців

У Міністерстві тимчасово окупованих територій мешканцям непідконтрольного Криму дали інструкції щодо голосування на виборах, якщо вони перебувають за кордоном. Про це повідомляє прес-служба МінТОТ у Херсонській області.

Умови, за якими кримчани за кордоном зможуть проголосувати на виборах та референдумах, виглядають наступним чином.

Якщо виборча адреса громадянина з реєстрацією в АРК чи Севастополі знаходиться за межами України, і на день голосування виборець перебуває на її території, слід подати заяву до органу ведення Держреєстру виборців. У заяві необхідно вказали місце перебування чи місце знаходження виборчої дільниці, яку громадянин просить визначити місцем його голосування.

Якщо ж виборець проживає в Україні і має намір голосувати в іншій державі, заява подається до органу ведення Держреєстру виборців за виборчою адресою заявника або органу ведення Держреєстру в МЗС.

У разі, якщо виборець перебуває за межами України і бажає голосувати в іншій іноземній державі, заява подається до органу ведення Держреєстру виборів у МЗС.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.

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Джерело: УНН