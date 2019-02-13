За добу відкрито чотири провадження за порушення виборчого законодавства



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Всього за минулу добу на території держави зареєстровано 56 повідомлень про події, пов’язані з виборами

У Кіровоградській, Полтавській, Київській та Черкаській областях до поліції надійшли заяви про підкуп виборців

За добу Національна поліція України відкрила чотири кримінальні провадження за порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

«Так, 12 лютого в Кіровоградській, Полтавській, Київській та Черкаській областях до чергової частини Нацполіції надійшли заяви від громадян щодо підкупу виборців. Відтак за даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.160 (підкуп виборця, учасника референдуму – ред.) Кримінального кодексу. Всього за минулу добу на території держави зареєстровано 56 повідомлень про події, пов’язані з виборами. А з початку передвиборчої кампанії – 1165 повідомлень», - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що 48 фактів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, 27 кримінальних проваджень стосуються порушень виборчого законодавства, ще 21 кримінальне провадження, пов’язане з проведенням виборчої кампанії.

Також складено 287 адміністративних протоколів. Проводиться перевірка щодо 250 повідомлень.

«Всього з початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло 1165 повідомлень про порушення. Поліцейські відкрили 48 кримінальних проваджень. Крім того, правоохоронці склали 287 адміністративних протоколів за фактами порушення у виборчій сфері», - зазначили в поліції.

Нагадаємо, 11 лютого до поліції Харкова надійшло 7 повідомлень про порушення виборчого процесу та заява про спробу підкупити виборця.