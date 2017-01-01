«Укрзалізниця» розпочала продаж квитків на поїзди до Євросоюзу (перелік і ціни)
- Сьогодні, 02:24
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Вартість проїзду змінюватиметься залежно від курсу євро на день придбання квитка
Сьогодні, 2 грудня, «Укрзалізниця» розпочала продаж квитків на міжнародні поїзди до Євросоюзу.
Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» з посиланням на виконувача обов'язків голови правління перевізника Євгена Кравцова.
«На виконання протокольного доручення Кабінету міністрів України ПАТ «Укрзалізниця» вжило заходів щодо встановлення знижок до діючих граничних тарифів у міжнародному сполученні та відпрацювання графіка руху поїздів 2017/2018 з урахуванням цих знижок. Так, поїздами «Укрзалізниці» пасажири зможуть подорожувати до наступних міст Європи: Варшави, Вроцлова, Перемишля, Братислави, Праги, Кошице, Бухаресту, Сучави, Будапешту та Відня», - зазначили в прес-службі «Укрзалізниці».
Вартість проїзду змінюватиметься залежно від курсу євро на день придбання квитка. Зокрема, при курсі євро 31,1 грн вартість проїзду буде наступна:
- Львів – Варшава – 1728,25 грн.
- Львів – Вроцлав – 1634,66 грн.
- Київ – Варшава – 1350,78 грн.
- Інтерсіті+ Київ – Перемишль (через Коростень): 1 клас – 705,03 грн, 2 клас – 489,77 грн.
- Інтерсіті+ Київ – Перемишль (через Козятин, Вінницю та Тернопіль): 1 клас – 767,42 грн, 2 клас – 536,57 грн.
- Інтерсіті+ Львів – Перемишль: 1 клас – 274,52 грн, 2 клас – 190,30 грн.
- Київ – Братислава – 2264,83 грн.
- Київ – Прага – 3013,52 грн.
- Київ – Кошице – 1456,85 грн.
- Київ – Бухарест – 2551,52 грн.
- Вадул-Сірет – Бухарест – 954,60 грн.
- Вадул-Сірет – Сучава – 174,70 грн.
- Київ – Будапешт – 2002,79 грн.
- Львів – Будапешт – 1400,99 грн.
- Київ – Відень – 2505,04 грн.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України доручив Мінінфраструктури вирішити питання щодо знижок до тарифів на міжнародні залізничні перевезення.