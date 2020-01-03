Український інститут нацпам’яті хоче вчити українців історії за допомогою ігор



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Настільна гра про Українську революцію якісна, проходила оцінку експертами, які долучалися до створення ігрової механіки, - Дробович

Дробович стверджує, що «саме держава має докладати зусилля для того, аби зберегти у пам’яті феномен Небесної сотні, Революції гідності»

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович в інтерв’ю «Главкому» розповів, що вже є настільна гра про Українську революцію.

За словами Дробовича, гра якісна, проходила оцінку експертами, які долучалися до створення ігрової механіки. «Зовнішні партнери Інституту долучились до розробки дизайну, продумування ігрової механіки. Цю модель ми збережемо і в подальших проєктах. Свого часу був великий інтерес до гри «Козаки», GSC Game World. Вважаю, цю тему варто продовжити: або додаток розробити, або іншу гру про Козаччину. Цікавим був би продукт про життя XX століття», - вважає директор Інституту нацпам’яті і додає, що хотів би вже до кінця 2020-го року випустити ігровий продукт про ХХ століття. «Не факт, що це буде продукт, пов’язаний з війнами, але, можливо, це буде якась гра про державу і державні процеси», - зауважує посадовець.

Дробович стверджує, що «саме держава має докладати зусилля для того, аби зберегти у пам’яті феномен Небесної сотні, Революції гідності, бо це частина української ідентичності, частина відновлення суспільного договору». «Для цього варто залучати сили кінематографу, літератури, музики. Але не варто робити якісь держзамовлення на зйомки кіно. УІНП, а також Український культурний фонд, Український інститут книги можуть створювати програми, спрямовані на підтримку ініціатив у сфері культури, які пов’язані з популяризацією цих імен», - стверджує посадовець.

Дробович говорить, що як можливий інструмент вшанування пам’яті і популяризації Героїв Небесної Сотні Інститут нацпам’яті готовий і підтримати спортивні змагання, але коли їх ініціюватимуть «школи, де навчалися герої». «А ми, де потрібно буде, готові «підсвітити» те чи інше змагання, чи олімпіаду, наприклад, премію, засновану на чиюсь честь», - сказав директор Українського інституту національної пам’яті.

4 грудня 2019 року Кабінет міністрів призначив головою Інституту нацпам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича. Як повідомлялося, новий голова Інституту нацпам’яті розповів, чим відрізняється від свого попередника В’ятровича.

Дробович вважає протидію російській гібридній агресії пріоритетом роботи Інституту нацпам'яті.

Читати більше: