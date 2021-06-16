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    В Україні випускатимуть незвичне борошно. Що відомо

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    Українці можуть розраховувати на якісне борошно - В Україні випускатимуть незвичне борошно. Що відомо
    Українці можуть розраховувати на якісне борошно
    Фото з відкритих джерел

    Борошно в Україні збагачуватимуть вітамінами, мінеральними речовинами та мікроелементами

    У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №5657 «Про фортифікацію борошна». Про це йдеться на офіційному сайті ВРУ.

    «Метою прийняття проєкту закону є зміцнення та збереження здоров'я населення, пов'язаних нестачею в організмі людини вітамінів, мінеральних речовин та мікроелементів, поліпшення демографічної ситуації в Україні», – йдеться в повідомленні.

    Законопроєкт передбачає визначення правових, економічних та організаційних засад забезпечення населення безпечним та якісним борошном збагаченим вітамінами, мінеральними речовинами та мікроелементами.

    • розділ І визначає понятійний апарат, сферу дії Закону та запровадження в Україні обов’язкової фортифікації пшеничного борошна вищого та першого сортів фолієвою кислотою (вітаміном В9);
    • розділ ІІ визначає державну політику у сфері фортифікації борошна, а також повноваження Кабінету міністрів України, центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування; державний контроль за безпекою та якістю збагаченого борошна; забезпечення безпеки та якості збагаченого борошна;
    • розділ ІІІ визначає обов’язки суб’єктів господарювання у сфері забезпечення безпеки та якості збагаченого борошна та вимоги до упаковки та маркування, а також встановлює, що реклама некомерційного характеру, спрямована на профілактику мікронутрієнтної недостатності серед населення, є соціальною рекламною;
    • відповідальність за порушення законодавства у сфері фортифікації борошна;
    • розділ IV визначає відповідальність за порушення закону у сфері фортифікації борошна;
    • розділом V «Прикінцеві та перехідні положення» визначається, що обов’язкова фортифікація фолієвою кислотою (вітаміном В9) пшеничного борошна вищого і першого сортів, що виробляється суб’єктами господарювання вводиться поетапно:

    Додамо, що Україна наростила з Білорусі не лише імпорт пшениці, а й борошна. З жовтня по грудень його завозили приблизно по 700-900 тонн, а в лютому – аж 4,5 тис. тонн. Зростання п’ятикратне, що дуже тривожно.

    Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує врожай зернових культур у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року – 75 мільйонів тонн.

    Аналітики ООН спрогнозували, яким буде врожай пшениці в Україні. В ООН переконані, що сніжна зима позитивно вплине на врожай зернових.

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    Теги: депутат аграрії пшениця
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    В Україні випускатимуть незвичне борошно. Що відомо