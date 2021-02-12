У Києві судитимуть жінку, яка під прикриттям сурогатного материнства продала свою дитину

Жінка і посадові особи медичного центру приховували від іноземців інформацію, що вони не є біологічними батьками дитини

Київська місцева прокуратура № 5 скерувала до суду обвинувальний акт відносно 31-річної мешканки Житомирської області, яка під прикриттям сурогатного материнства, продала власну дитину. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, у 2018 році до одного зі столичних медичних центрів репродуктивної медицини звернулось подружжя з Китайської народної республіки з метою участі у програмі сурогатного материнства.

У подальшому між подружжям та обвинуваченою було укладено «Договір про сурогатне материнство». Згідно з договором сурогатна мати за компенсацію у сумі майже 400 тис. грн погодилась виносити та народити дитину, біологічними батьками якої є вказане подружжя, та після встановлення генетичної спорідненості між ними та дитиною передати її їм на виховання.

Але неодноразові процедури запліднення не привели до вагітності сурогатної матері. Незважаючи на це, шахрайка хотіла отримати гроші будь-яким шляхом. Вона вступила в статевий зв'язок зі своїм співмешканцем і завагітніла від нього.

Після цього підозрювана і посадові особи медичного центру приховували від іноземців інформацію про те, що вони не є біологічними батьками виношуваної дитини, а після її народження внесли в довідку завідомо неправдиву інформацію щодо їх генетичної спорідненості з дитиною.

Іноземна пара все ж виплатила сурогатній матері близько 400 тис. грн, але пізніше викрила обман при проведенні дослідження на генетичну спорідненість з новонародженою дитиною при оформленні їй громадянства іншої держави.

Наразі обвинувальний акт за ч. 3 ст. 149 КК України скеровано до Печерського районного суду Києва.

Обвинуваченій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Матеріали відносно службових осіб медичного центру виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.