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    ВООЗ попередила про загрозу нової хвилі коронавірусу: де може виникнути спалах

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    ВООЗ закликала Індонезію посилити карантинні обмеження - ВООЗ попередила про загрозу нової хвилі коронавірусу: де може виникнути спалах

    ВООЗ закликала Індонезію посилити карантинні обмеження

    Нова хвиля коронавірусу може початися в Індонезії

    Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила про загрозу нової хвилі коронавірусу в Індонезії на тлі зростання захворюваності і поширення нових варіацій вірусу.

    Як повідомляє Associated Press, у ВООЗ закликали Індонезію посилити карантинні обмеження. За минулу добу в країні зафіксували понад 12 600 нових випадків зараження.

    За даними уряду, в столиці країни Джакарті кількість зайнятих лікарняних ліжок на цьому тижні зросла до 75% з 45% минулого тижня.

    З початку пандемії в Індонезії зареєстровано понад 1,9 мільйона випадків захворювання, понад 53 700 осіб загинуло – це найвищий показник в Південно-Східній Азії.

    На тлі зростання захворюваності президент Індонезії доручив прискорити кампанію вакцинації в країні. Він сподівається, що до наступного місяця в Індонезії будуть вакцинувати по мільйону осіб щодня.

    Зазначимо, у сільських районах Індонезії почали роздавати курчат, щоб стимулювати жителів вакцинуватися від Covid-19. Після запуску цієї програми кількість охочих вакцинуватися зросла в 10 разів.

    До слова, 17 червня під Центром масової вакцинації в Києві утворився хаос (фото, відео).

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про зміну графіку роботи центрів вакцинації від коронавірусу. Частина закладів працюватиме в четвер та п’ятницю, 17-18 червня, деякі працюватимуть у понеділок, 21 червня

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    Теги: здоров'я Індонезія епідемія вакцинація ВООЗ коронавірус
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    ВООЗ попередила про загрозу нової хвилі коронавірусу: де може виникнути спалах