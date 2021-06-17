ВООЗ попередила про загрозу нової хвилі коронавірусу: де може виникнути спалах

Нова хвиля коронавірусу може початися в Індонезії

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила про загрозу нової хвилі коронавірусу в Індонезії на тлі зростання захворюваності і поширення нових варіацій вірусу.

Як повідомляє Associated Press, у ВООЗ закликали Індонезію посилити карантинні обмеження. За минулу добу в країні зафіксували понад 12 600 нових випадків зараження.

За даними уряду, в столиці країни Джакарті кількість зайнятих лікарняних ліжок на цьому тижні зросла до 75% з 45% минулого тижня.

З початку пандемії в Індонезії зареєстровано понад 1,9 мільйона випадків захворювання, понад 53 700 осіб загинуло – це найвищий показник в Південно-Східній Азії.

На тлі зростання захворюваності президент Індонезії доручив прискорити кампанію вакцинації в країні. Він сподівається, що до наступного місяця в Індонезії будуть вакцинувати по мільйону осіб щодня.

Зазначимо, у сільських районах Індонезії почали роздавати курчат, щоб стимулювати жителів вакцинуватися від Covid-19. Після запуску цієї програми кількість охочих вакцинуватися зросла в 10 разів.

До слова, 17 червня під Центром масової вакцинації в Києві утворився хаос (фото, відео).

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про зміну графіку роботи центрів вакцинації від коронавірусу. Частина закладів працюватиме в четвер та п’ятницю, 17-18 червня, деякі працюватимуть у понеділок, 21 червня