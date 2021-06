Біля резиденції президента США знайшли скелет невідомої жінки

Співробітники ФБР намагаються розпізнати особистість жінки, чиї останки знайшли поруч зі стежкою на горі Катоктін, неподалік від заміської резиденції президента США в Кемп-Девіді, пише Fox News.

Туристи виявили кістку ноги жінки вдень 12 червня. На ній була червона кросівка. Через добу співробітники ФБР знайшли неподалік і скелет, друга нога також була відсутня.

За даними спецслужб, жінка була одягнена в чорний спортивний костюм, а при собі у неї була зв'язка ключів з безліччю брелоків і перцевий балончик. Співробітники ФБР опублікували фотографію ключів в акаунті служби в Twitter.

Do you recognize these keys? #FBI Baltimore is asking for your help with identifying a woman whose body was found

at Catoctin Mountain Park in Thurmont, MD, on Saturday, June 12. FBI was called after a portion of the woman’s body was discovered by hikers: https://t.co/DsjfsQCYza pic.twitter.com/aNdgaU85UT