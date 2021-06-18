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    Біля резиденції президента США знайшли скелет невідомої жінки

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    Біля резиденції президента США знайшли скелет невідомої жінки - Біля резиденції президента США знайшли скелет невідомої жінки
    Біля резиденції президента США знайшли скелет невідомої жінки
    Фото: Reuters

    На думку слідчих, з моменту загибелі жінки пройшло від місяця до півроку: тіло встигло повністю розкластися

    Співробітники ФБР намагаються розпізнати особистість жінки, чиї останки знайшли поруч зі стежкою на горі Катоктін, неподалік від заміської резиденції президента США в Кемп-Девіді, пише Fox News.

    Туристи виявили кістку ноги жінки вдень 12 червня. На ній була червона кросівка. Через добу співробітники ФБР знайшли неподалік і скелет, друга нога також була відсутня.

    За даними спецслужб, жінка була одягнена в чорний спортивний костюм, а при собі у неї була зв'язка ключів з безліччю брелоків і перцевий балончик. Співробітники ФБР опублікували фотографію ключів в акаунті служби в Twitter.

    На думку слідчих, з моменту загибелі жінки пройшло від місяця до півроку: тіло встигло повністю розкластися. Крім того, на ній був легкий одяг, що свідчить про те, що погода в день загибелі була теплою.

    Обставини смерті співробітникам ФБР з'ясувати не вдалося: роздерти скелет могли дикі тварини. Тепер криміналісти займуться пошуком слідів насильницької смерті.

    До слова, у селі Кийлів Бориспільського району 10-річна дівчинка та 4-річний хлопчик впали у яму вуличного туалету. Дівчинка померла, а хлопчик доставлений до лікарні у непритомному стані.

    Теги: США ФБР смерть тварини жінка
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    Біля резиденції президента США знайшли скелет невідомої жінки