10 дітей заарештованої в Грузії українки сьогодні доставлять додому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Родина Суслових зверталася до послуг сурогатних мам

Багатодітну українку Юлію Сусляк наприкінці квітня заарештували на грузинському кордоні

У четвер, 6 червня, український борт №1 вилітає до Грузії, аби забрати до України 10 дітей родини українки Юлії Сусляк з Хмельниччини.

Про це повідомляє ТСН.

Напередодні українською делегацією на чолі з дитячим омбудсменом Миколою Кулебою було досягнуто попередніх домовленостей з прокуратурою і міністерствами Грузії, а вже сьогодні погодили всі деталі.

Діти мають прилетіти до України ввечері.

Нагадаємо, що багатодітну маму Юлію Сусляк наприкінці квітня заарештували на грузинському кордоні, коли вона намагалася виїхати до Абхазії разом з 10 дітьми. Підозру викликало те, що семеро з них були народжені упродовж року.

В родині пояснюють, що хотіли мати багато дітей, але через проблеми зі здоров’ям матері, якій після народження трьох старших, поставили діагноз безпліддя, довелося звернутися до послуг сурогатних мам.

Але за версією грузинської сторони, українка цих дітей купила в Україні, а в невизнану республіку Абхазію везла на продаж.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що у Грузії затримали громадянку України, яку підозрюють у торгівлі дітьми. Щодо українки працівники правоохоронних органів Грузії проводять слідчі дії.