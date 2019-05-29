Суспільне оприлюднило розцінки на політичну рекламу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зокрема, найдорожчою передвиборною агітацією є ефірний час з 18: 00 до 23: 00 на «UA: Першому», вартість 1 секунди – 63, 58 грн

Правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) затвердило розцінки за 1 секунду ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів для проведення позачергових виборів народних депутатів України, які відбудуться 21 липня 2019 року. Про це йдеться у протоколі засідання правління НСТУ, опублікованому на сайті «UA: Суспільне мовлення».

Розцінки затвердженні в ефірі на загальноукраїнських каналах «UA: Перший», «UA: Культура», «UA: Крим», на трьох каналах «Українського радіо» (Перший канал «Українського радіо, радіо «Промінь» і радіо «Культура») та на всіх регіональних філіях НСТУ.

Зокрема, найдорожчою передвиборною агітацією є ефірний час з 18: 00 до 23: 00 на «UA: Першому», вартість 1 секунди – 63, 58 грн. Із 23: 00 до 6: 00 1 секунда ефіру коштує на головному каналі Суспільного найдешевше – 11,05 грн.

Ефірний час на «UA: Культура» і «UA: Крим» не поділений на відрізки, вартість передвиборної агітації складає 12,00 грн на «UA: Культура» і 8,00 – на «UA: Крим».

На Першому каналі «Українського радіо» найдорожчий ефірний час зранку з 7:00 до 10:59, 1 секунда коштує 40,09 грн. Агітація для майбутніх народних депутатів обійдеться найдешевше на УР-1 з 22: 00 до 05: 59, всього за 5,20 грн за 1 сек. На радіо «Промінь» можна агітувати цілодобово за 13,13 грн за секунду, на радіо «Культура» вартість 1 секунди – 11,43 грн.

Розцінки на філіях відрізняються, немає уніфікованої ціни. Наприклад, на телеканалі Запорізької філії НСТУ 1 секунда коштує 8,52 грн, подібна ціна і на «UA: Харків» – за 1 секунду 8,58 грн. У той же час на каналі «Поділля-Центр Хмельницької філії 1 секунда агітації коштує 2,30 грн. Найдешевше агітувати можна в ефірі телеканалу «UA: Одеса» – 2,15 грн за 1 секунду. При тому, що на радіо Одеської філії – «Українське радіо. Одеса» – 1 секунда ефіру коштує 3,29 грн. І це не єдиний випадок у філіях, коли ефірний час для проведення передвиборної агітації на обласному радіо дорожчий, ніж на телеканалі.

Таблицю з розцінками підготував директор департаменту з комерційної діяльності Юрій Слободянюк.

Нагадаємо, під час проведення перших виборів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад на телебачення та радіо у філіях суспільного мовлення агітація коштувала від 4 до 10 гривень за 1 секунду.

Зазначимо, що Суспільне мовлення відмовилося від реклами політичних партій у позавиборчий період.

Додамо, що НСТУ планує в 2019 році заробити 127 млн грн на рекламі, у тому числі 60 млн грн на політичній рекламі.

Джерело: Детектор медіа