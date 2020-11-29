11 мільйонів за понаднормові викиди. «Арселор Міттал Кривий Ріг» компенсував екологічну шкоду добровільно

Держекоінспекція обіцяє подальші перевірки комбінату

Публічне акціонерне товариство «Арселор Міттал Кривий Ріг» сплатило в листопаді понад 11 млн гривень за порушення природоохоронного законодавства у вигляді забруднення атмосфери. Як повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований, 3-16 вересня за дорученням Прем'єр-міністра України інспекція провела перевірку на металургійному підприємстві і виявила, що воно здійснює понаднормові викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

За результатом перевірки були розраховані суми збитків – спочатку більш ніж 7 млн, а потім 4,1 млн гривень. Чиновник підкреслив, що обидві суми сплачені «Арселор Міттал Кривий Ріг» добровільно.

Також Мальований наголосив, що триматиме проведення перевірки під особистим контролем та інформуватиме громадськість про результати. «Кінцевою метою взаємодії Держекоінспеції і ТОП-забруднювачів є модернізація їхніх потужностей, аби шкода, яку вони завдають довкіллю, була мінімізована», - підсумував очільник відомства.

«Арселор Міттал Кривий Ріг»– найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.