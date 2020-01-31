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    Думки вголос

    Про відкриття «Офісу контролю викидів у повітря» у Кривому Розі

    • Єгор Фірсов

      Народний депутат 7 та 8 скликань

    • Розсилка
    Про відкриття «Офісу контролю викидів у повітря» у Кривому Розі

    Проблема забруднення атмосферного повітря для українців є вкрай болючою

    Рішенням Уряду збільшено штат Центрального апарату Держекоінспекції. Це дасть змогу посилити екоінспекцію найкращими фахівцями з охорони навколишнього природного середовища. Для того, щоб контроль був дійсно ефективним, ці фахівці будуть працювати безпосередньо у Кривому Розі, адже робоче місце інспектора там, де забруднюється навколишнє середовище, а саме цей регіон найбільше страждає від підприємств-забруднювачів, тому це рішення є цілком обґрунтованим. Також додатково будуть виділені кошти на придбання нового та сучасного лабораторного обладнання, транспортних засобів.

    Проблема забруднення атмосферного повітря для українців є вкрай болючою. У 2018 році Україна посіла 109 місце серед 180 країн світу за показниками захисту довкілля у розрізі впливу на здоров’я населення та захисту екосистем (в порівнянні з 65 місцем 10 років тому). У 2016 році, за даними Інституту оцінки та вимірювання показників здоров’я (Institute for Health Metrics and Evaluation), забруднення атмосферного повітря призвело в Україні до понад 58 тисяч смертей (близько 10% всіх смертей за рік). Особливо гостро ця проблема відчувається у промислових регіонах країни.

    Враховуючи те, що одним з пріоритетів Президента є проблеми екології, наше завдання - створення найпотужнішого в Україні центру контролю за забрудненням повітря, який буде збирати інформацію, реагувати та допомагати здійснювати екологічний контроль у найбільш складних промислових регіонах України. Спеціалісти та співробітники лабораторії Офісу будуть супроводжувати та скеровувати перевірки найбільших підприємств, що здійснюють викиди в атмосферу.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    екологія Кривий Ріг повітря
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