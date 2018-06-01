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    11 нардепів у травні жодного разу не відвідали Раду, - Комітет виборців

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    11 нардепів у травні жодного разу не відвідали Раду, - Комітет виборців

    Комітет виборців оприлюднив антирейтинг депутатів, які не ходять на засідання Ради

    Серед фракцій і депутатських груп Верховної Ради найнижчі показники відвідування пленарних засідань у травні мають «Воля народу» та «Відродження».

    Про це повідомляє прес-служба Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України». 

    «За даними письмової реєстрації, в середньому на засіданнях була відсутня з невідомих причин третина депутатів цих груп: 36% депутатів «Волі народу» та 34% - «Відродження», - йдеться у повідомленні.

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    Згідно з даними офіційного порталу ВР, до складу групи «Воля народу» входить 19 депутатів, а до групи партії «Відродження» - 24 депутати. 

    Водночас у КВУ акцентують, що загалом лише 162 народних депутати відвідали всі пленарні засідання Верховної Ради минулого місяця.

    «Жодного разу не були зареєстровані в залі ВР 11 депутатів: Андрій Білецький, Дмитро Ярош, Євгеній Мураєв, Сергій Мельничук (всі позафракційні), Денис Дзензерський (НФ), Петро Сабашук (БПП). Традиційно не були присутні в Раді депутати-втікачі Євген Бакулін (Опозиційний блок), Олександр Онищенко та Сергій Клюєв (позафракційні). Не відвідував ВР також В'ячеслав Константіновський, який написав заяву про складання депутатських повноважень, і Надія Савченко, яку утримують під вартою», - уточнюють в КВУ.

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    Також низькі показники в Опозиційного блоку: з невідомих причин засідання пропустили 28% депутатів фракції.

    Щодо інших політичних сил показники є вищими. Так, зазначають у КВУ, з невідомих причин в середньому були відсутні 17% депутатів БПП, по 16% депутатів «Батьківщини» та «Народного фронту», 13% - Радикальної партії Олега Ляшка.

    Найбільше депутатів пропустили роботу в п'ятницю 25 травня - відсутні без поважних причин 127 осіб.

    Станом на 1 червня 2018 року у Верховній Раді VIII скликання налічується 423 народних депутатів.

    Нагадаємо, лідери трьох фракцій Верховної Ради - ВО «Батьківщина», Опозиційного блоку та Радикальної партії Олега Ляшка - пропустили у травні більше половини голосувань. Водночас 15 народних депутатів не проголосували в травні жодного разу, а 71 - пропустили 90% голосувань Ради, що є найгіршим показником з початку року.

    Протягом травня депутати працювали два тижні у пленарному режимі. Загалом за місяць проведено 12 пленарних засідань ВР, під час яких відбулося 462 голосування.

     

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