У парламенті Нідерландів підтримали рішення про відповідальність Росії у збитті МН17



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У парламенті Нідерландів визнали вину РФ за катастрофу MH17

Голландські депутати наголосили, що рішення урядів покласти відповідальність на Росію було «правильним, логічним і сміливим»

Палата представників парламенту Нідерландів одноголосно підтримала рішення урядів Нідерландів та Австралії визнати Росію відповідальною за збиття малайзійського «Боїнгу» рейсу MH17.

Про це повідомляє NOS із посиланням на дебати у палаті представників парламенту Нідерландів за участю міністра закордонних справ Стефа Блока та міністра юстиції й безпеки Фердінанда Грапперхауза.

«Палата представників парламенту Нідерландів одноголосно підтримала рішення урядів Нідерландів та Австралії визнати Росію відповідальною за збиття малайзійського «Боїнгу» MH17», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, депутати наголосили, що рішення урядів покласти відповідальність на Росію було «правильним, логічним і сміливим».

Водночас усі фракції Палати представників також хотіли дізнатися, чому такі країни, як Бельгія й Малайзія, громадяни яких теж стали жертвами катастрофи MH17, не приєдналися до рішення Нідерландів й Австралії.

Зазначається, що кілька опозиційних партій, зокрема "Форум за демократію", PVV, CDA та SP, хочуть також з'ясувати, чи потрібно покласти частину відповідальності на Україну.

Так, парламентарій від ультраправої «Партії свободи» Раймонд де Роон заявив, що Україна частково відповідальна, адже за день до катастрофи українські спецслужби оприлюднили запис телефонної розмови, в якій бойовики обговорювали доставку «Бука».

«Мета доставки «Бука» була для пострілів, а не для його демонстрації на площі», - сказав він.

Опозиційні партії також вважають, що Україна, знаючи про доставку «Бука», повинна була більш рішуче відреагувати, наприклад, обмежити зону для польотів у своєму повітряному просторі.

Міністр Блок у свою чергу відповів, що запис телефонного дзвінка не є достатнім доказом для покладання часткової відповідальності на Україну, і закликав дочекатися подальших висновків Спільної слідчої групи. Водночас він додав, що не виключає покладання часткової відповідальності на Україну в майбутньому.

Наостанок міністр закордонних справ зазначив, що після рішення Нідерландів покласти відповідальність на Росію країна може стати «ціллю для російської пропаганди й російських погроз», однак відчуває підтримку з боку міжнародної спільноти у цьому питанні.

Як відомо, 30 травня в Раді Безпеки ООН постійний представник Росії при Організації Василь Небензя заявив, що РФ не визнає своєї провини у збитті пасажирського лайнера із 298 людьми на борту.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія має визнати свою провину в аварії МН17.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у збитті МН17.

Крім того, дослідницька пошукова мережа Bellingcat встановила ще одного підозрюваного у справі про збиття рейсу МН17 біля Донецьку у 2014 році.

Очільниця австралійського зовнішньополітичного відомства Джулі Бішоп заявила, що Росія має пояснити свою участь у збитті малайзійського літака рейсу МН17, яку довела Об’єднана слідча група.

У свою чергу у Держдепі США заявили, що повністю довіряють висновкам міжнародної Спільної слідчої групи щодо катастрофи літака MH17.

Міністерство оборони Росії 25 травня заявило, що ракета, якою збили малайзійський «Боїнг» над Донбасом, нібито не перебуває на озброєнні російської армії.

24 травня 2018 року офіційне слідство вперше підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії і належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Міністерства оборони Росії, яка розташована у Курській області.

Також у Гаазі показали уламки російської ракети, якою збили літак МН17.

Напередодні родичі жертв катастрофи MH17 написали лист росіянам перед Чемпіонатом світу з футболу, який пройде у Росії.

«Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Комісія Ради безпеки Нідерландів, яка розслідує причини катастрофи лайнера, 13 жовтня 2015 року опублікувала доповідь, в якій ідеться, що літак збили ракетою класу «земля — повітря», випущеної із ЗРК «Бук».

Пізніше група незалежних розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, згідно з якою до збиття літака причетний генерал-майор РФ Сергій Дубинський. Водночас, сам Дубінський заперечив свою причетність до катастрофи.

Читайте також статтю: Антон Кориневич: Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у збитті MH17. А далі починається найцікавіше…