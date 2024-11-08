Джо Байден після виборів готується до нової ролі

Джо Байден уперше стане прадідом

Чинний президент США Джо Байден після того, як залишить посаду президента США, отримає нову важливу роль. Він незабаром стане прадідом. Про це символічно повідомила його онука Наомі у своєму Instagram. Вона опублікувала фото, де було написано: «Ми проголосували». На задньому фоні видніється американський прапор. Про це пише The Washington Post.

Донька Хантера Байдена продемонструвала чималенький живіт

Старша онука глави США показала на фото свій живіт у вівторок, 5 листопада. Вона виклала знімок після закриття виборчих дільниць у Вашингтоні. На фото Наомі додала усміхнений емодзі.

Про дату пологів, а також стать майбутнього малюка наразі нічого не відомо. Як нагадали американські ЗМІ, весілля Наомі Байден та юриста Пітера Ніла відбулося у листопаді 2022 року. Церемонія пройшла у Білому домі. Родина Байдена стала першою, хто провів такий захід на території будівлі адміністрації з часів 42 президента США Білла Клінтона, зазначили журналісти.

Наомі є дочкою Хантера Байдена та його колишньої дружини Кетлін Буль. У червні 54-річного Хантера засудили за звинуваченням у скоєнні тяжкого злочину, пов'язаного зі зброєю.

Нагадаємо, Байден запропонував Трампу зустрітись у Білому домі. Згідно з інформацією передвиборчого штабу, Трамп «високо оцінив» дзвінок від президента Байдена та прийняв його запрошення відвідати Білий дім для полегшення процесу передачі влади.