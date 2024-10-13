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«Укрзалізниця» потребує аналізу своєї фінансової ефективності – Український союз промисловців і підприємців

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» потребує аналізу своєї фінансової ефективності – Український союз промисловців і підприємців
Експерт: «Є величезна кількість проблемних питань, які необхідно вирішувати в самій «Укрзалізниці»
ілюстративне фото

Протягом дев’яти місяців поточного року «Укрзалізниця» перевезла 131,9 млн т вантажів, що на 23,3% більше ніж торік

Потрібно провести аналіз фінансової ефективності «Укрзалізниці», адже зараз у держкомпанії значно роздуті витрати, а використання власних ресурсів обмежене. Про це заявив президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій Кінах, коментуючи ініціативу компанії підвищити тариф на вантажні перевезення.

«Є величезна кількість проблемних питань, які необхідно вирішувати в самій «Укрзалізниці». Бо на сьогоднішній день система закрита. Ми бачимо, що дуже багато неефективних витрат. Величезні проблеми в контексті державно-приватного партнерства по використанню в тому числі рухомого складу, необхідності залучення приватного бізнесу для вирішення проблем тяги. Тому ініціативи щодо підвищення залізничних тарифів необхідно супроводжувати глибоким аналізом фінансової ефективності самої «Укрзалізниці». І тільки після того приймати відповідні рішення», – підкреслив він.

Він зауважив, що умови для українського бізнесу, включаючи експортерів, зараз дуже важкі. До проблем додався дефіцит робочих кадрів у зв’язку з мобілізацією і недосконалі механізми балансу потреб економіки і оборони держави. Дуже серйозно впливає нестабільне енергопостачання.

«Саме тому зараз ми працюємо в діалозі з «Укрзалізницею», Мінінфраструктури, з тим, щоб рішення приймалися на основі техніко-економічних розрахунків, прогнозу наслідків, і на цій основі був обраний оптимальний варіант по принципу «не нашкодь», – резюмував експерт.

Нагадаємо, протягом дев’яти місяців поточного року «Укрзалізниця» перевезла 131,9 млн т вантажів, що на 23,3% більше показника аналогічного періоду торік. Це рекордний показник обсягу перевезення вантажів за дев’ять місяців залізничним транспортом за воєнний час.

Але керівник компанії Євген Лященко заявив, що до кінця року компанія отримає збиток у понад 2 мільярди гривень. Чому очікуються збитки, якщо обсяги перевезень постійно зростають, він не пояснив.

Натомість запропонував «гармонізувати» тарифи на вантажні перевезення, які призведуть до чергового здорожчання – після рекордного зростання на 70% під час війни.

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Теги: тарифи Укрзалізниця президент перевезення

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