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Опалювальний сезон стартував по всій країні, окрім однієї області

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Опалювальний сезон стартував по всій країні, окрім однієї області
На Херсонщині опалення поки що не вмикають, бо там зберігається більш-менш тепла погода
фото з відкритих джерел

Прем'єр зазначив, що наразі в Україні працюють 83% від усіх котелень

Опалювальний сезон стартував в усіх регіонах України, окрім Херсонщини, де наразі зберігається більш-менш тепла погода. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, готовність громад та областей до зими є стовідсотковою. Прем'єр зазначив, що наразі працюють 83% від усіх котелень, тепло подається до 70% житлових будинків та понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садочків. 

«Профільні міністерства та відомства контролюють ситуацію та разом з місцевою владою розуміють свої зони відповідальності», – додав Шмигаль.

У Києві з 30 жовтня почали вмикати опалення для житлових будинків. Таке рішення влада міста ухвалила, враховуючи подальше суттєве похолодання. Підключення до тепла всіх будинків столиці триватиме до семи днів. 

Нагадаємо, проголосований Верховною Радою закон дозволяє українцям зберігати 30 куб м соснових дров або 15 куб м дубових. 

10 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає відповідальність за зберігання дров без документів. Він переданий на підпис президенту. 

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Теги: міністр опалювальний сезон опалення влада Денис Шмигаль погода

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