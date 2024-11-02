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Зможе ліквідувати Путіна? Українці розробляють ракету «Грім-2» – The Telegraph

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зможе ліквідувати Путіна? Українці розробляють ракету «Грім-2» – The Telegraph
Завдяки «Грім-2» Україна отримує можливість завдавати ударів по стратегічно важливих об'єктах на території Росії
фото з відкритих джерел

«Грім-2», що значно перевершує за можливостями ракети «Точка», розроблялась десять років

Голова української делегації у Парламентській Асамблеї в НАТО Єгор Чернєв повідомив, що Україна завершує розробку та готується до розгортання нової балістичної ракети «Грім-2», здатної вражати цілі на відстані до 192 км. Як зазначає The Telegraph, така ракета здатна «вбити Путіна».

«Повірте, незабаром будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, а й Російська Федерація», – наголосив Чернєв.

Це одноступенева твердопаливна ракета з боєголовкою вагою близько 500 кг, розроблена Дніпровським Конструкторським бюро «Південне». «Грім-2», що значно перевершує за можливостями ракети «Точка», розроблялась десять років, і її створення прискорилось після повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у серпні, попри труднощі, пов'язані з російськими обстрілами виробничих потужностей, перші ракети вже пройшли успішні випробування.

Завдяки «Грім-2» Україна отримує можливість завдавати ударів по стратегічно важливих об'єктах на території Росії без необхідності отримання дозволу від західних партнерів. 

Нагадаємо, деякі ракети українського виробництва вже пройшли авіавипробування. Однак є проблеми з необхідними комплектуючими. Про це заявив народний депутат та голова постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Також цьогоріч Україна почала надавати гранти на розробку ракет, а у 2025 році планується надання грантів для порохових заводів. Раніше стало відомо, що Україна досягла значного прогресу у створенні власної балістичної ракети з дальністю ураження до 700 км.

Як повідомлялося, Україна представила нову далекобійну ракету-дрон під назвою «Паляниця», яка коштує менше мільйона доларів. Водночас Київ активно працює над зменшенням вартості цієї зброї, співпрацюючи з приватним сектором.

До слова, глава Пентагону високо оцінив далекобійні дрони України, назвавши їх ефективним та точним озброєнням.

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Теги: депутат українці Володимир Зеленський Україна президент ракета Єгор Чернєв

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