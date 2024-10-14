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Україна пропонувала Ізраїлю співпрацю задля боротьби із іранськими дронами – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Україна пропонувала Ізраїлю співпрацю задля боротьби із іранськими дронами – ЗМІ
Ізраїльський політик заявив, що подібна «обережність» Ізраїлю вже не актуальна, адже Росія обрала Іран своїм стратегічним партнером
фото з відкритих джерел

ЗМІ: Ізраїль відмовився від співпраці через прагнення країни не загострювати відносини з РФ

З початку 2023 року Україна декілька разів пропонувала Ізраїлю розпочати співпрацю щодо боротьби з іранськими дронами. Проте ізраїльська влада залишила без відповіді пропозицію Києва, про це повідомляє CursorInfo з посиланням на розслідування.

Так, український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що президент Володимир Зеленський відправляв уламок іранського безпілотника новому уряду Беньяміна Нетаньягу.

Дипломат нагадав, що попереджав Ізраїль про загрозу дронів без спільних зусиль у протистоянні БПЛА. «І це сталося. Мені дуже шкода, що це так, але така реальність», – заявив Корнійчук.

Журналісти вказують, що ексміністр оборони Олексій Резніков також намагався налагодити співпрацю між країнами щодо розробки систем ППО проти безпілотників. Він пропонував фахівцям з Ізраїлю приїхати до України, обговорити з українськими інженерами можливості для покращення технологій та випробувати розробки Ізраїлю у бою. Але, за його словами, ізраїльська сторона не надала «нормальної відповіді».

Ізраїль відмовився від офіційної співпраці через прагнення країни не загострювати відносини з РФ, попри союз Москви та Тегерану. Депутат ізраїльського парламенту Зеєв Елькін підкреслив, що подібна «обережність» Ізраїлю вже не актуальна, адже Росія обрала Іран своїм стратегічним партнером.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що члени палестинського угруповання ХАМАС хотіли вчинити в Ізраїлі теракт, схожий на атаку терористів 11 вересня на вежі-близнюки в США. Про це пише видання Washington Post із посиланням на захоплені ізраїльською розвідкою матеріали. У них, як імовірна мета, згадувалося про другу за висотністю в країні 70-поверхову будівлю Moshe Aviv Tower і комплекс хмарочосів Azrieli Center.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розглядає план блокування гуманітарної допомоги в північній частині Сектора Гази. Мета – вибити бойовиків ХАМАС за допомогою голоду. 

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Теги: блокування теракт міністр Ізраїль депутат посол Володимир Зеленський розслідування Україна президент ХАМАС Олексій Резніков влада Євген Корнійчук росія

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Україна пропонувала Ізраїлю співпрацю задля боротьби із іранськими дронами – ЗМІ
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