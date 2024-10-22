Куди РФ кине північнокорейські війська взимку? Прогноз The Guardian

Північнокорейські військові можуть виконувати найрізноманітніші завдання – від матеріально-технічного забезпечення на лінії фронту до роботи в тилу чи всередині РФ

Росія може відправити військових Північної Кореї на зимові штурми Покровська в Донецькій області чи на інші важливі ділянки фронту на сході України. Таку версію наводить The Guardian.

Співробітник провідного аналітичного центру Британії The Royal United Services Institute Сем Кренні-Еванс вважає, що північнокорейські військові можуть виконувати найрізноманітніші завдання – від матеріально-технічного забезпечення на лінії фронту, зокрема транспортування боєприпасів і копання укріплень, до роботи в тилу чи всередині РФ. Також їх можуть відправити на тренування для здобуття бойових навичок.

Як пише видання, цей союз принесе Росії та Північній Кореї також і політичну вигоду, адже він зміцнює «вісь потрясінь», до якої входять також Іран і Китай. Ці чотири країни прагнуть кинути виклик західному військовому домінуванню. Також виконавчий директор Центру нової американської безпеки Річард Фонтейн відзначив, що Москва надає Пхеньяну політичну підтримку, яку раніше міг дати лише Пекін. Крім цього, РФ може передати своєму союзнику ракетні та підводні технології.

Тим часом розвідка Південної Кореї зазначає, що з серпня КНДР відправила РФ 70 вантажів із боєприпасами – близько 8 мільйонів одиниць, включаючи важливі для агресора 152-мм і 122-мм снаряди.

Нагадаємо, у понеділок, 21 жовтня, південнокорейські ЗМІ заявили, що Сеул може відправити військових і розвідників до України після того, як Північна Корея направила війська для підтримки Росії у війні.

Раніше «Главком» повідомляв, що Північна Корея відправила на війну в Україну елітний підрозділ «бойових рабів».

До слова, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Зазначимо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють із Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. За його словами, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

Тим часом Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці». А відповідну інформацію про війська у КНДР називали «безпідставними чутками».