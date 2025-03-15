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126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
В аеропортах Волгограда та Саратова були введені обмеження
фото ілюстративне

Вночі п'ять областей Росії, ймовірно, були у зоні ураження безпілотників

Російське міністерство оборони заявило про атаку десятків безпілотників, а також про «перехоплення та знищення»  126 з них. Про це пише «Главком» з посиланням російську службу ВВС.

«З них 64 – над територією Волгоградської області, 38 – над Бєлгородською, 7 – над Брянською, два – над Ростовською і один – над Курською областю», – заявили в міноборони РФ.

Також у Росавіації повідомили, що в аеропортах Волгограда та Саратова були введені обмеження.

Нагадаємо, у ніч на 15 березня Волгоград зазнав атаки невідомих дронів. За попередньою інформацією, під удар потрапив місцевий нафтопереробний завод, а також зафіксовано пожежу. Зазначається, що після ударів загорілася територія поблизу залізничної станції «Сарепта». Імовірною ціллю атаки міг бути НПЗ, розташований приблизно за два кілометри від станції. У мережі поширилися кадри вибухів і вогню. Деякі свідки говорять про займання трави, що могло статися через падіння уламків безпілотника.

Російська армія дещо просунулась до кордонів з Україною в Курській області. За даними аналітиків ISW геолокаційні кадри за 13 березня показують, що російські війська просунулися в межах Заолешенки.

«Російські війська, ймовірно, також захопили Гончарівку (на захід від Суджі), враховуючи, що дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) від 14 березня вказують на запеклі бої у цьому районі, а російські джерела нещодавно стверджували, що російські війська захопили поселення», – зазначили в ISW.

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Теги: Міноборони РФ безпілотник росія

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