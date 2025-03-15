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У Волгограді дрони, ймовірно, атакували НПЗ (відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Волгограді дрони, ймовірно, атакували НПЗ (відео)
Після атаки розгорілася пожежа
фото з відкритих джерел

Місцеві мешканці повідомляють, що чули близько десяти вибухів у різних районах Волгограда

У ніч на 15 березня Волгоград зазнав атаки невідомих дронів. За попередньою інформацією, під удар потрапив місцевий нафтопереробний завод, а також зафіксовано пожежу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські Telegram-канали.

Зазначається, що після ударів загорілася територія поблизу залізничної станції «Сарепта». Імовірною ціллю атаки міг бути НПЗ, розташований приблизно за два кілометри від станції. У мережі поширилися кадри вибухів і вогню. Деякі свідки говорять про займання трави, що могло статися через падіння уламків безпілотника.

Місцеві мешканці повідомляють, що чули близько десяти вибухів у різних районах Волгограда, а також у селищі Котлубань. У аеропорту запроваджено план «Килим».

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ у Туапсе в ніч на 14 березня пролунали вибухи після оголошення про загрозу повітряної атаки. Внаслідок удару на території місцевого нафтопереробного заводу виникла пожежа.

Голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко підтвердив факт пожежі на території НПЗ, але не уточнив її причину. У гасінні пожежі задіяно 121 людину і 39 одиниць техніки.

Як повідомлялося, площа пожежі становить понад 1 тис. квадратних метрів. Вогонь може поширитися на сусідні резервуари.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, НПЗ входить до числа найбільших у РФ та має потужність переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогонний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт.

«Для армії РФ цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни. Він є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації», – пояснив Коваленко.

Теги: завод пальне нафта вибух росія безпілотник війна

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