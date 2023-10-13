13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не бажано кликати жодну людину в гості, бо можна нарватися на неприємності

13 жовтня відзначається Міжнародний день простої мови, Всесвітній день боротьби з тромбозом, Міжнародний день ветеринарної медсестри та Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих. Віряни вшановують пам'ять мучеників Коропа, Папіла, Агафодора та Агафоніки.

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Міжнародний день простої мови

Міжнародний день простої мови (International Plain Language Day) відзначається 13 жовтня, підкреслює важливість чіткої і зрозумілої комунікації. Цей день нагадує про важливість використання простої мови, особливо в письмовому спілкуванні, щоб інформація була зрозумілою для всіх.

Міжнародний день простої мови бере свій початок від двох професіоналів у галузі простої мови – Шеріл Стівенс і Кейт Гаррісон Уайтсайд. На початку 1990-х років вони ініціювали створення міжнародної мережі сурдоперекладачів. Усвідомлюючи необхідність використання простої мови в публічному спілкуванні, вони заснували перший Міжнародний день простої мови, який відзначався 13 жовтня 2011 року. Ця дата також відзначає річницю підписання у 2010 році Закону США про доступне письмо.

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Всесвітній день боротьби з тромбозом

Всесвітній день боротьби з тромбозом (World Thrombosis Day) відзначається 13 жовтня.

Тромбоз – це патологічне згортання крові у судинах. Тромби заважають нормальному протіканню крові по венах та артеріях. Це призводить до важких наслідків – від сильного болю до загибелі через перекриття кровопостачання до життєво важливих органів.

Його мета – звернути увагу на небезпеку тромбозу, заохочувати людей відвідувати лікарів та не займатися самолікуванням.

Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих

Цей день був заснований Генеральною Асамблеєю ООН 22 грудня 1989 р. Його мета – показати суспільству, що робити, щоб знизити небезпеку від стихійного лиха.

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Стихійне лихо – небезпечне явище природного характеру, що шкодить людям. Особливість стихійного лиха – в його непередбачуваності, тобто неможливо своєчасно попередити суспільство щодо його появи.

Міжнародний день ветеринарної медсестри

Міжнародний день ветеринарної медсестри проводиться у другу п’ятницю жовтня. Це привід віддячити медсестрам за їхню роботу – так вважає Рада ветеринарних медсестер Австралії, яка стояла у витоків свята. Рада запропонувала заходи з відзначення працівниць ветеринарних клінік: «Ветеринарна медсестра року», «Ветеринарна медсестра року серед студентів.

Яке сьогодні релігійне свято

13 жовтня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Коропа, Папіли, Агафодора та Агафоніки. Вони всі постраждали за свою віру в Христа у III столітті, під час правління Декія. Короп був єпископом, а Папіла – дияконом. Агафоніка була сестрою Папіли, а Агафодор – рабом, що служив у Папіли та Коропа. Коли імператор дізнався, що вони не віддавали поклоніння ідолам, він одразу ж покликав їх до себе та намагався змусити відмовитися від віри. Проте диякон з єпископом відмовилися.

Мучителі прив'язали їх до коней та змушували бігти за ними. Агафодор бачив це і співчував своїм господарям. Кати помітили це та почали тортурувати його. Папіла під час допиту зізнався, що лікував місцевих молитвами. Імператор тоді наказав вилікувати хворого, а диякон відповів, що якщо язичникам це вдасться, то він відмовиться від Христа. Жерці намагалися довго чаклувати над сліпим, але не змогли нічого зробити. Коли до нього підійшов Папіла та почав молитися, сліпий одразу прозрів.

Правитель настільки сильно розізлився, що наказав усіх їх посадити до розпеченої печі. Проте вогонь згас і не зашкодив мученикам. Тоді кати стратили їх мечем.

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Що не можна робити цього дня

Не можна хвалитися своїми досягненнями, бо можна все одразу і втратити.

Цього дня не дозволено носити одяг чорного кольору, бо плани можуть зірватися.

Не бажано кликати жодну людину в гості, можна нарватися на неприємності.

Народні прикмети і традиції

Небо має темно-синій колір і здається дуже високим – до дощу;

Упродовж усього дня температура повітря майже не змінилася – похмуро буде ще довго;

Щільні темні хмари, але сонце зійшло – очікуйте мінливої погоди;

Увечері закукурікав півень – погода швидко зміниться.

Пам’ятні події 13 жовтня

1307 рік – за наказом короля Філіпа IV Красивого одночасно заарештували всіх французьких тамплієрів;

1582 рік – в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) замінюють на григоріанський (новий стиль);

1675 рік – нідерландський фізик Християн Гюйгенс отримує патент на кишеньковий годинник;

1792 рік – у Вашингтоні розпочали будівництво Білого дому;

1860 рік – у США зробили першу фотографію з повітряної кулі;

1871 рік – у Києві відкривається Колегія Павла Ґалаґана;

1875 рік – відкривають Чернівецький університет;

1884 рік – Гринвіч затверджується як місце проходження нульового меридіана;

1894 рік – у Пенсильванії засновують Український народний союз;

1927 рік – за ініціативою Міжнародної організації праці засновують Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;

1943 рік – Королівство Італія оголошує війну Третьому Рейху;

1948 рік – завершується будівництво газопроводу Дашава-Київ;

1987 рік – у Перській затоці американський флот вперше у світі використовує дельфінів у військових цілях;

1992 рік – на посаді прем'єр-міністра України затверджують Леоніда Кучму;

1996 рік – у Криму створюють Південноукраїнський економічний союз;

1998 рік – НАТО пред'являє Союзній республіці Югославія ультиматум із вимогою вивести війська з Косова.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Акакій, Олександр, Олексій, Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Семен, Серафим, Олександра, Аполлінарія.