Із радістю приймаємо Його Всесвятість в Україні – Епіфаній (фото)

Митрополит поділився радістю від приїзду Вселенського Патріарха

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній поділився враженнями від першого дня візиту Вселенського Патріарха Варфоломія. Про це Епіфаній повідомив у Фейсбук.

«Цей день для мене сповнений духовною радістю, сердечним теплом і позитивними емоціями! Лише кілька днів тому ми були гостями на малій батьківщині Вселенського Патріарха, на острові Імврос, побували в домі його батьків, а нині ми з радістю приймаємо Його Всесвятість у нашому домі – в Україні», – йдеться у повідомленні Митрополита.

Перед урочистим Богослужінням та подячною молитвою Його Всесвятість разом з іншими поважними гостями вшанували жертв Голодомору та наших новітніх героїв – воїнів, які віддали життя за нашу державу в неоголошеній, але реальній війні Росії проти України.

«Ми щиро вдячні за цей вияв батьківської любові та поваги до нашого народу, до його страждань і принесених у боротьбі за правду жертв», – йдеться в повідомленні.

Завтра Митрополит Епіфаній разом із Патріархом Варфоломієм відслужать Божественну літургію в Святій Софії Київській.

Сьогодні у столичному Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася подячна молитва з нагоди візиту до України Вселенського патріарха Варфоломія.

Вселенський Патріарх Варфоломій, який перебуває в Україні з візитом, подарував митрополиту Київському і всієї України Епіфанію лампаду із зображенням архістратига Михаїла.

Також Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко взяв участь у богослужінні у церкві Святого Андрія Первозваного, яке очолив Вселенський Патріарх Варфоломій.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій прибув до Києва увечері 20 серпня.

Учора ввечері Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України на запрошення Глави держави з нагоди 30-річчя незалежності.

Читайте також: