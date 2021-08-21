  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Душа радіє». Порошенко поділився враженнями після зустрічі з Варфоломієм (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Порошенко нагадав, що Варфоломій дарував українцям Томос - «Душа радіє». Порошенко поділився враженнями після зустрічі з Варфоломієм (фото)
    Порошенко нагадав, що Варфоломій дарував українцям Томос
    Фото пресслужби Європейської Солідарності

    Петро Порошенко в Андріївській церкві взяв участь у богослужінні, яке очолив Вселенський Патріарх Варфоломій

    П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко взяв участь у богослужінні у церкві Святого Андрія Первозваного, яке очолив Вселенський Патріарх Варфоломій. Про це пише пресслужба Європейської Солідарності.

    «Душа радіє зустрічі із дорогим серцю гостем – Предстоятелем Матері-Церкві, від якої на українські землі прийшло світло Христової віри», – поділився враженнями Петро Порошенко.

    «Патріарх Варфоломій дарував українському народові велике благо – Томос про автокефалію, а з ним і можливість молитися рідною мовою у незалежній Православній Церкві України», – нагадав п’ятий Президент.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Фото пресслужби Європейської Солідарності
    Фото пресслужби Європейської Солідарності
    Фото пресслужби Європейської Солідарності

    «Переконаний, що візит Патріарха Варфоломія на святкування Дня Незалежності сприятиме духовному відродженню України і єднанню українських православних вірян», – наголосив Петро Порошенко.

    Сьогодні у столичному Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася подячна молитва з нагоди візиту до України Вселенського патріарха Варфоломія.

    Вселенський Патріарх Варфоломій, який перебуває в Україні з візитом, подарував митрополиту Київському і всієї України Епіфанію лампаду із зображенням архістратига Михаїла.

    Також Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

    Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій прибув до Києва увечері 20 серпня.

    Учора ввечері Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України на запрошення Глави держави з нагоди 30-річчя незалежності.

    Читайте також:
    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність партії президент Вселенський патріарх Варфоломій томос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Душа радіє». Порошенко поділився враженнями після зустрічі з Варфоломієм (фото)