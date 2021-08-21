«Душа радіє». Порошенко поділився враженнями після зустрічі з Варфоломієм (фото)

Петро Порошенко в Андріївській церкві взяв участь у богослужінні, яке очолив Вселенський Патріарх Варфоломій

П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко взяв участь у богослужінні у церкві Святого Андрія Первозваного, яке очолив Вселенський Патріарх Варфоломій. Про це пише пресслужба Європейської Солідарності.

«Душа радіє зустрічі із дорогим серцю гостем – Предстоятелем Матері-Церкві, від якої на українські землі прийшло світло Христової віри», – поділився враженнями Петро Порошенко.

«Патріарх Варфоломій дарував українському народові велике благо – Томос про автокефалію, а з ним і можливість молитися рідною мовою у незалежній Православній Церкві України», – нагадав п’ятий Президент.

«Переконаний, що візит Патріарха Варфоломія на святкування Дня Незалежності сприятиме духовному відродженню України і єднанню українських православних вірян», – наголосив Петро Порошенко.

Сьогодні у столичному Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася подячна молитва з нагоди візиту до України Вселенського патріарха Варфоломія.

Вселенський Патріарх Варфоломій, який перебуває в Україні з візитом, подарував митрополиту Київському і всієї України Епіфанію лампаду із зображенням архістратига Михаїла.

Також Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій прибув до Києва увечері 20 серпня.

Учора ввечері Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України на запрошення Глави держави з нагоди 30-річчя незалежності.

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