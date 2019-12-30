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    У світі

    В Італії призупинили ліцензію лоукостера, що здійснює рейси в Україну

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    Ernest Airlines є лідером на ринку перельотів за напрямом Україна-Італія - В Італії призупинили ліцензію лоукостера, що здійснює рейси в Україну
    Ernest Airlines є лідером на ринку перельотів за напрямом Україна-Італія

    З 13 січня авіаперевізник не може продавати квитки та здійснювати польоти

    Управління цивільної авіації Італії (ENAC) призупинило ліцензію італійської бюджетної авіакомпанії Ernest Airlines з 13 січня. Про це повідомляє la Repubblica.

    Зазначається, що з цієї дати перевізник не може пропонувати квитки для продажу та здійснювати польоти.

    «Тимчасове зупинення набере чинності з єдиною метою - дозволити авіакомпанії відновлювати захист пасажирів, які вже мають проїзний квиток, і надавати користувачам необхідну інформацію щодо будь-яких скасованих рейсів. Тому перевізник більше не зможе видавати шляхові квитки», - йдеться в повідомленні.

    Також в ENAC відзначили, що ліцензія залишиться в силі з урахуванням українських різдвяних свят, оскільки Ernest Airlines є лідером на ринку перельотів за напрямом Україна-Італія.

    «Однак, ліцензія залишається в силі до 13 січня, в тому числі з урахуванням поточних свят, а також українського Різдва 7 січня і яка витікає з цього необхідності гарантувати політ», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що цей захід вжито ENAC на підставі положень Регламенту (ЄС) №. 1008 за 2008 рік, у якому загальні правила надання авіаційних послуг в Євросоюзі.

    Нагадаємо, раніше Ernest Airlines призупинив рейси за маршрутами Київ - Генуя, Харків - Рим і Харків - Мілан через нерентабельність на зимовий сезон. До кінця зимового сезону авіакомпанія Ernest Airlines буде співпрацювати тільки з аеропортами Києва, Одеси та Львова.

    Також повідомлялося, що лоукостер SkyUp відкриває новий рейс з Києва в італійське місто Барі. Рейси стартують 30 березня наступного року і здійснюватимуться двічі на тиждень. Мінімальна ціна квитка складе 1,7 тис. гривень в одну сторону.

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