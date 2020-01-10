Україна опинилась у списку країн-порушниць інтелектуальної власності



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В ЄС зазначають, що в Україні є проблеми з законодавчим захистом інтелектуального права

Україну внесли до списку країн, які порушують права інтелектуальної власності та завдають цим шкоду економічним інтересам Євросоюзу.

Річну доповідь Єврокомісії щодо захисту та забезпечення прав інтелектуальної власності у третіх країнах оприлюднили на офіційному сайті установи.

У переліку Україну внесли до країн другого пріоритету. За кількістю порушень та їх наслідками вона поступається лише Китаю, який посідає першу позицію.

«Індія, Індонезія, Росія, Туреччина і Україна залишаються країнами 2-го пріоритету. У цих країнах виявили серйозні системні проблеми у сфері захисту та дотримання прав інтелектуальної власності, що спричиняє суттєву шкоду для бізнесу Євросоюзу. У порівнянні з попередньою доповіддю, ці країни не мали прогресу, або продемонстрували лише обмежений прогрес у вирішенні цих занепокоєнь», — йдеться в документі.

В ЄС зазначають, що в Україні є проблеми з законодавчим захистом інтелектуального права, механізмами реєстрації торговельних марок, а також транзитом контрафактної та піратської продукції на ринки Євросоюзу.

При цьому там відзначили ухвалення Верховною Радою закону №2415 про організації з колективного менеджменту (Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» - ред.) у травні 2018 року.

Зазначимо, що у березні 2019 року Європейський парламент підтримав директиву щодо авторського права в інтернеті. Нові правила мають урегулювати відносини між великими компаніями і журналістами та креативниками, яким часто не виплачують гроші.