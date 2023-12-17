Головна Новини
search button user button menu button

17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня – День працівника державної виконавчої служби
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто зациклюватися на негативі

17 грудня в Україні відзначається День працівника державної виконавчої служби. Віряни вшановують пам’ять пророка Даниїла та трьох святих Ананії, Азарії і Мисаїла.

День працівника державної виконавчої служби

17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

День працівника державної виконавчої служби України – професійне свято працівників виконавчої служби Міністерства юстиції України, яке відзначається в країні з 2009 року.

Свято встановлено в Україні «…ураховуючи значення органів державної виконавчої служби у забезпеченні виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб, на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України і громадськості…» згідно з Указом Президента України від 22 липня 2009 р.

Щорічно під час заходів, присвячених даті, відзначається, що діяльність цієї сфери спрямована на дотримання принципів законності, справедливості та гуманізму і створює основу для розвитку України як сучасної правової держави.

Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства і жорстокості

17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

17 грудня кожного року у світі відзначається Міжнародний день захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості. З ідеєю введення такого дня виступила міжнародна організація Sex Workers’ Rights Advocacy Network, а обрати відповідним днем саме 17 грудня запропонувала порноактриса, повія та сексолог Енні Спрінкл. У 2001 році у Венеції вперше відбувся Всесвітній конгрес працівників сексуальної індустрії, на якому вони обговорювали складнощі сфери своєї діяльності та шукали шляхи розв’язання проблем.

Ця дата покликана звернути увагу суспільства на проблеми, пов'язані з жорстокістю і насильством, яким нерідко піддаються працівники сфери сексуальних послуг. Є традиція, що отримала назву «Марш червоних парасольок» (March of the Red Umbrellas). Цього дня всі небайдужі до проблеми дискримінації секс-працівників виходять на вулиці з червоними парасольками.

Яке сьогодні релігійне свято

17 грудня в церковному календарі – День пророка Даниїла та трьох святих: Ананії, Азарії і Мисаїла.

Даниїл, Ананія, Азарія та Мисаїл жили за 600 років до Різдва Христового. Тоді Ізраїль завоювало Вавилонське царство, і практично всіх жителів країни звернули в рабство. Даниїл, Ананія, Азарія і Мисаїл теж опинилися серед бранців, але вавилонський цар Навуходоносор взяв їх до свого двору.

При дворі юнаків стали навчати халдейської мови та різних наук, проте ті берегли пам'ять про свою батьківщину. За це Господь дарував їм мудрість, а Данило отримав дар прозорливості. Він умів тлумачити сни царя та передбачив загибель Вавилону і пришестя Спасителя.

Читайте також: Новий церковний календар на грудень. Коли святкуємо Миколая та Різдво

Що не можна робити цього дня

  • Не можна піддаватися шкідливим звичкам.
  • Краще не зациклюватися на негативі.
  • Не варто запізнюватися.
  • Не можна кричати, лаятися, лихословити.

Народні прикмети

  • Яка погода цього дня, таким буде травень.
  • Якщо цього дня багато снігу, то через тиждень чекайте на тепло.
  • Тиха і ясна погода – до вечора буде мороз, а якщо день похмурий – буде сильний снігопад.

Пам’ятні події 17 грудня

  • 1668 – на старшинській раді в Новгороді-Сіверському Дем'ян Многогрішний обраний гетьманом.
  • 1872 – у приміщенні школи сестер Ліндфорс (вул. Фундуклеївська, 21) відбулася перша вистава українського музичного театру в Києві – «Чорноморці» (автор – М.Лисенко; постановник – М.Старицький, він же автор лібрето за мотивами твору Я.Кухаренка).
  • 1895 – У США запатентували машину для виробництва шпагату.
  • 1897 – На Харківському паровозобудівному заводі збудували перший український паровоз.
  • 1903 – Орвілл Райт здійснив перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбером.
  • 1917 – Українська Центральна Рада отримала урядову телеграму з Петрограда від Ради Народних Комісарів, в якій зазначалося, що уряд радянської Росії «визнає Українську Народну Республіку, її право цілком відокремитися від Росії… зараз же, без обмеження та безумовно». Водночас до Центральної Ради було висунуто ультимативні вимоги пропустити більшовицькі війська на Південний фронт для боротьби з Каледіним, не пропускати білогвардійські війська, що рухаються на Дон і Урал та припинити роззброєння Червоної гвардії.
  • 1917 – Розпочав роботу Всеукраїнський з'їзд робітничих, солдатських і селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду. 20 грудня з'їзд відкинув ультиматум петроградської Ради Народних Комісарів, що стало приводом для українсько-більшовицької війни.
  • 1917 – проголошено Радянську республіку матросів та будівельників.
  • 1957 – США провели перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Атлас».
  • 1984 – Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Про неприпустимість політики державного тероризму та будь-яких дій держав, які спрямовані на підрив суспільно-політичного устрою в інших суверенних державах».
  • 1986 – У Кембриджському шпиталі вперше в історії медицини здійснено одночасну пересадку серця, печінки та легенів.
  • 1990 – У Москві почався IV з'їзд народних депутатів СРСР, у перший же день якого прозвучала вимога відставки президента Михайла Горбачова.
  • 1992 – Депутати Федеральних зборів Чехословаччини ухвалили постанову про припинення з 1 січня 1993 року існування Республіки й утворення держав-спадкоємниць – Чехії та Словаччини.
  • 1992 – У Вашингтоні, Оттаві та Мехіко підписано Угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі – (NAFTA).
  • 1998 – США і Велика Британія завдали авіаційні удари по Іраку під приводом відмови того співпрацювати зі спеціальною комісією ООН з питання контролю над іракським озброєнням.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Степан.

Теги: свята традиції свято календар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Епіфаній: Ми обмежуємо себе тілесно, утримуємося від пристрастей та скоромної їжі, аби укріпитися
Чому Різдвяний піст цього року такий особливий
16 листопада, 17:46
20 листопада – Всесвітній день дитини
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 листопада, 00:15
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 грудня, 00:20
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський розповів про підготовку дій взимку в міжнародній дипломатії
6 грудня, 22:51
9 грудня – Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 грудня, 00:30
10 грудня – День благодійності в Україні
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 грудня, 00:20
Попри складні умови воєнного часу та обмежені фінансові ресурси міста традиційно створюють новорічну атмосферу
Найдешевший Новий рік. За чий рахунок святкують найбільші міста наші гроші
12 грудня, 10:33
Інфляція у Туреччині сягла захмарних позначок
Ціна новорічної корзини у Туреччині викликала шок
14 грудня, 12:17
Обкладинка нового календаря РПЦ
Кирило грубо підставив Онуфрія (фото)
15 грудня, 16:59

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Демобілізація в Україні: Безугла назвала можливі терміни
15K
Скільки населення втратить Україна після закінчення війни: прогноз демографа
14K
Як довго Україна зможе протриматися без допомоги США і НАТО: прогноз західних чиновників у CNN
12K
Бійці 92-ї бригади виявили на залишених росіянами позиціях китайські боєприпаси
9537
Уночі окупанти запустили по Україні понад 30 «Шахедів»
8469
«Симпатичні хлопці, але скоро загинуть»: експосол розповів, як Британія попереджала українців про війну

Новини

17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
За добу сталося 96 боїв: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:23
Чергова атака на Київ, збиття безпілотників над Кримом: головне за ніч
Вчора, 06:30
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 03:40
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
«Чи продовжить Захід підтримувати Україну?». Онлайн-дискусія
15 грудня, 19:00

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua