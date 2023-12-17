17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто зациклюватися на негативі

17 грудня в Україні відзначається День працівника державної виконавчої служби. Віряни вшановують пам’ять пророка Даниїла та трьох святих Ананії, Азарії і Мисаїла.

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День працівника державної виконавчої служби

День працівника державної виконавчої служби України – професійне свято працівників виконавчої служби Міністерства юстиції України, яке відзначається в країні з 2009 року.

Свято встановлено в Україні «…ураховуючи значення органів державної виконавчої служби у забезпеченні виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб, на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України і громадськості…» згідно з Указом Президента України від 22 липня 2009 р.

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Щорічно під час заходів, присвячених даті, відзначається, що діяльність цієї сфери спрямована на дотримання принципів законності, справедливості та гуманізму і створює основу для розвитку України як сучасної правової держави.

Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства і жорстокості

17 грудня кожного року у світі відзначається Міжнародний день захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості. З ідеєю введення такого дня виступила міжнародна організація Sex Workers’ Rights Advocacy Network, а обрати відповідним днем саме 17 грудня запропонувала порноактриса, повія та сексолог Енні Спрінкл. У 2001 році у Венеції вперше відбувся Всесвітній конгрес працівників сексуальної індустрії, на якому вони обговорювали складнощі сфери своєї діяльності та шукали шляхи розв’язання проблем.

Ця дата покликана звернути увагу суспільства на проблеми, пов'язані з жорстокістю і насильством, яким нерідко піддаються працівники сфери сексуальних послуг. Є традиція, що отримала назву «Марш червоних парасольок» (March of the Red Umbrellas). Цього дня всі небайдужі до проблеми дискримінації секс-працівників виходять на вулиці з червоними парасольками.

Яке сьогодні релігійне свято

17 грудня в церковному календарі – День пророка Даниїла та трьох святих: Ананії, Азарії і Мисаїла.

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Даниїл, Ананія, Азарія та Мисаїл жили за 600 років до Різдва Христового. Тоді Ізраїль завоювало Вавилонське царство, і практично всіх жителів країни звернули в рабство. Даниїл, Ананія, Азарія і Мисаїл теж опинилися серед бранців, але вавилонський цар Навуходоносор взяв їх до свого двору.

При дворі юнаків стали навчати халдейської мови та різних наук, проте ті берегли пам'ять про свою батьківщину. За це Господь дарував їм мудрість, а Данило отримав дар прозорливості. Він умів тлумачити сни царя та передбачив загибель Вавилону і пришестя Спасителя.

Що не можна робити цього дня

Не можна піддаватися шкідливим звичкам.

Краще не зациклюватися на негативі.

Не варто запізнюватися.

Не можна кричати, лаятися, лихословити.

Народні прикмети

Яка погода цього дня, таким буде травень.

Якщо цього дня багато снігу, то через тиждень чекайте на тепло.

Тиха і ясна погода – до вечора буде мороз, а якщо день похмурий – буде сильний снігопад.

Пам’ятні події 17 грудня

1668 – на старшинській раді в Новгороді-Сіверському Дем'ян Многогрішний обраний гетьманом.

1872 – у приміщенні школи сестер Ліндфорс (вул. Фундуклеївська, 21) відбулася перша вистава українського музичного театру в Києві – «Чорноморці» (автор – М.Лисенко; постановник – М.Старицький, він же автор лібрето за мотивами твору Я.Кухаренка).

1895 – У США запатентували машину для виробництва шпагату.

1897 – На Харківському паровозобудівному заводі збудували перший український паровоз.

1903 – Орвілл Райт здійснив перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбером.

1917 – Українська Центральна Рада отримала урядову телеграму з Петрограда від Ради Народних Комісарів, в якій зазначалося, що уряд радянської Росії «визнає Українську Народну Республіку, її право цілком відокремитися від Росії… зараз же, без обмеження та безумовно». Водночас до Центральної Ради було висунуто ультимативні вимоги пропустити більшовицькі війська на Південний фронт для боротьби з Каледіним, не пропускати білогвардійські війська, що рухаються на Дон і Урал та припинити роззброєння Червоної гвардії.

1917 – Розпочав роботу Всеукраїнський з'їзд робітничих, солдатських і селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду. 20 грудня з'їзд відкинув ультиматум петроградської Ради Народних Комісарів, що стало приводом для українсько-більшовицької війни.

1917 – проголошено Радянську республіку матросів та будівельників.

1957 – США провели перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Атлас».

1984 – Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Про неприпустимість політики державного тероризму та будь-яких дій держав, які спрямовані на підрив суспільно-політичного устрою в інших суверенних державах».

1986 – У Кембриджському шпиталі вперше в історії медицини здійснено одночасну пересадку серця, печінки та легенів.

1990 – У Москві почався IV з'їзд народних депутатів СРСР, у перший же день якого прозвучала вимога відставки президента Михайла Горбачова.

1992 – Депутати Федеральних зборів Чехословаччини ухвалили постанову про припинення з 1 січня 1993 року існування Республіки й утворення держав-спадкоємниць – Чехії та Словаччини.

1992 – У Вашингтоні, Оттаві та Мехіко підписано Угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі – (NAFTA).

1998 – США і Велика Британія завдали авіаційні удари по Іраку під приводом відмови того співпрацювати зі спеціальною комісією ООН з питання контролю над іракським озброєнням.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Степан.