Кирило грубо підставив Онуфрія (фото)

Керівники церкви, яка заявляє, що відмежувалася від Москви, опинилися на календарі Російської церкви

Російська православна церква (РПЦ) випустила «Патріарший календар», у якому розмістила фото, зокрема, очільника УПЦ МП Онуфрія та інших архієреїв Московської церкви в Україні. Про це написав речник Православної церкви України, митрополит Євстратій (Зоря) у Facebook.

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«У Москві випустили «Патріарший календар» – офіційне видання РПЦ, де всі діючі єпископи тієї структури, яка себе називає «незалежною УПЦ» – описані саме як архієреї Московського Патріархату», – повідомив речник ПЦУ.

За його словами, наразі жоден із тих, чиї зображення потрапили до календаря, не заперечив свою приналежність до Московського патріархату.

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Крім того, митрополит Євстратій звернув увагу, що ані митрополита Симеона (Шостацького), ані митрополита Олександра (Драбинка), які раніше були архієреями Московського патріархату, немає в календарі.

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У новому календарі РПЦ розміщені фото архієреїв УПЦ МП фото: Євстратій Зоря/Facebook

«Бо вони, на відміну від тих, чиї фото нижче можна бачити, реально розірвали свою підлеглість Моспатріархії», – пояснив він.

Як повідомляв «Главком», Київський окружний адміністративний суд 15 травня 2023 року визнав приналежність УПЦ МП до складу Російської православної церкви. До таких висновків Феміда дійшла, аналізуючи позов Київської митрополії УПЦ МП та Почаївської Свято-Успенської лаври до Міністерства культури, який надійшов ще у 2019 році. Церковники відмовлялися підкорятися Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» і наказу Мінкульту, які їх зобов’язували внести зміни до статутів і закріпити канонічний зв’язок із російською церквою. Відповідний перелік релігійних організацій, які підлягають перереєстрації, було оприлюднено у газеті «Урядовий кур’єр» у січні 2019 року.

Наприкінці осені Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив законність «церковного» рішення Київського окружного адмінсуду. Апеляція підвела верхівку УПЦ МП до складного вибору, якому вони затято пручаються останні чотири роки: ця церква зобов’язана перереєструватися і перейменуватися – закріпити у назвах канонічний зв’язок із Російською церквою.

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До слова, Київська митрополія УПЦ МП та Свято-Флорівський жіночий монастир Київської єпархії УПЦ МП оскаржили рішення двох судів щодо перейменування релігійної організації, вказуючи її приналежність до Російської православної церкви.