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Найдешевший Новий рік. За чий рахунок святкують найбільші міста

наші гроші
Катерина Березюк glavcom.ua
Найдешевший Новий рік. За чий рахунок святкують найбільші міста
Попри складні умови воєнного часу та обмежені фінансові ресурси міста традиційно створюють новорічну атмосферу
колаж: рух «Чесно»

У 2023 році витрати найбільших міст на новорічні свята рекордно низькі

Соцмережами шириться фейк про 609 млн грн, які начебто виділили з міських бюджетів на купівлю ялинок та новорічних декорацій. Ця інформація обурила громадськість. Користувачі навіть запустили флешмоб «Ми проти ялинки, гроші на ЗСУ». У кількох містах пройшли пікети проти витрат бюджетних коштів на новорічні святкування. 

Рух «Чесно» проаналізував, скільки коштів насправді витратили на новорічні свята перед 2024 роком із місцевих бюджетів.

Попри складні умови воєнного часу та обмежені фінансові ресурси міста традиційно створюють новорічну атмосферу. Цьогоріч не передбачено гучних святкувань та значних витрат із міських бюджетів.

Загалом на придбання ялинок та новорічних декорацій було витрачено 62 тис. грн із бюджетів у 16 обласних центрах. Такі дані рух «Чесно» отримав у відповідь на запити до міських рад.

У 2023 році витрати на новорічні свята рекордно низькі. За аналізом «Чесно», минулого року святкування обійшлося 16 містам у понад 200 тис., а у 2021 році – у понад 50 млн

Новорічні витрати міст у 2021 році
Новорічні витрати міст у 2021 році
графіка: рух «Чесно»

Частина міст взагалі відмовилися встановлювати головну ялинку. Зокрема Вінниця, Черкаси, Рівне, Житомир, Чернігів, Херсон. У містах, де ялинки були чи будуть встановлені, з міських бюджетів кошти виділялись мінімальні.

Зокрема у Чернігові витратили 12 тис. грн на дві ялинки, а в Миколаєві – майже 50 тис. на послуги з оновлення та придбання світлових декорацій. Більшість міст використали ялинки та декорації минулих років. 

Економія бюджетних коштів була досягнута великою мірою шляхом взаємодії влади, громадян та бізнесу. Традиційно коштом бізнесу ялинки встановили у Києві та Львові. 

Головна ялинка країни
Головна ялинка країни
фото з відкритих джерел

Головну ялинку України відкрили у День Святого Миколая на Софійській площі. Ялинка заввишки 12 метрів прикрашена іграшками у формі жовтих та блакитних сердець.

Організатори назвали новорічні декорації «Хоробрі серця» і присвятили українським захисникам і захисницям.

Ялинка у Львові
Ялинка у Львові
Фото: Львівська міськрада

У Львові встановили живу ялинку, яку місту подарувала подружня пара. Для декорування використали ілюмінацію та іграшки, придбані в попередні роки. 

У День Святого Миколая також засвітили вогні головних ялинок в Ужгороді, Тернополі, Івано-Франківську, Одесі. Ялинки змонтували за кошти меценатів, святкову ілюмінацію використали минулорічну. 

У Тернополі та Івано-Франківську ялинки прикрасили патріотичними іграшками ручної роботи, які виготовили школярі та вихованці садочків. 

Ялинка в Ужгороді (зліва) та ялинка у Тернополі
Ялинка в Ужгороді (зліва) та ялинка у Тернополі
фото місцевих рад

В Одесі головну ялинку висотою 20 м встановили на Дерибасівській. Цього року це чи не найвища ялинка серед встановлених в обласних центрах. Прикрасили дерево стилізованими елементами традиційного українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою. У відповідь на запит «Чесно» департамент міського господарства повідомив, що програмою благоустрою на 2022–2026 роки планувалося у 2023 році витратити 4 млн грн на капітальний ремонт декоративного освітлення. Проте у зв’язку з воєнним станом та необхідністю фінансування пріоритетніших завдань кошти з бюджету не витрачались. 

Ялинка в Одесі
Ялинка в Одесі
Фото: Одеська міська рада

У Миколаєві та Сумах головні ялинки планують встановити до Різдва

У кількох містах відмовилися встановлювати головні ялинки, проте прикрасять кілька ялинок менших розмірів, зокрема у Чернівцях, Кропивницькому та Дніпрі. У цих містах також не передбачені витрати з бюджетів. Місцевий бізнес активно долучається до фінансування новорічних декорацій та фотозон, а монтаж та демонтаж конструкцій проводять працівники комунальних підприємств. 

«Ми не купуємо ялинку центральну, просто ставимо ялинки середніх або маленьких розмірів. Декорації, фотозони, ілюмінація – все це давно було придбано. У нас є багато потужного бізнесу, який зацікавлений, щоб приходили покупці, тому вони синхронно з нами будуть створювати святкову атмосферу в локаціях, де розміщений їхній бізнес», – прокоментував «Чесно» мер Дніпра Борис Філатов. 

У Кропивницькому прикрасили 12 ялинок, які символізують єднання Кіровоградщини з українськими містами-героями – Миколаєвом, Гостомелем, Бучею, Волновахою, Черніговом, Маріуполем, Харковом, Херсоном, Ірпенем, Охтиркою.

Прикрасити ялинки прийшли містяни, переселенці, волонтери та військові. 

У Кропивницькому прикрасили 12 ялинок
У Кропивницькому прикрасили 12 ялинок
Фото: Кропивницька міська рада

«Було чимало дискусій – чи варто це робити. Варто. Бо в таких акціях – теж наша стійкість, наші традиції, наша згуртованість. За це і кладуть голови кращі сини і дочки України. Щоб їхні діти, щоб всі українські діти, навіть в таку лиху годину, могли відчути різдвяне тепло і хоч трішки казки», – зазначив на своїй сторінці в Facebook голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович.

У прифронтових містах ялинки не встановлювали з міркувань безпеки. У Запоріжжі головну ялинку встановили не на вулиці, а в бомбосховищі «Незламний хаб». Коштів із міського бюджету на це не виділяли, для оформлення святкових локацій залучили волонтерську допомогу та заклади культури міста.

Ялинка у Запоріжжі
Ялинка у Запоріжжі
Фото: Запорізька міська рада

У Харкові другий рік поспіль ялинку встановили в метро, святковою ілюмінацією прикрасили сім станцій. Ялинку змонтували працівники комунальних підприємств, декорації використали з попередніх років. 

Ялинка Харкова
Ялинка Харкова
Фото: Харківська міська рада

Частина міськрад замість встановлення ялинок зосередились на створенні новорічної атмосфери для дітей та придбанні подарунків. Зокрема в Житомирі та Рівному організували «Резиденції святого Миколая», у Вінниці – «Вітальню святого Миколая», у Миколаєві – дитяче містечко «Казка». 

Цьогоріч міста перерозподілили кошти на пріоритетні завдання, а для підготовки новорічних свят були залучені бізнес та громадяни. В умовах воєнного стану необхідно дбати про раціональне використання ресурсів, водночас для багатьох важлива атмосфера свята у цей непростий рік.

Нагадаємо, Рух «Чесно» аналізував, скільки коштів витрачали на новорічні свята 2020, 2021 та 2022 років із бюджетів міськрад.

Катерина Березюк
Менеджерка проектів руху «Чесно»
Читайте також:
Теги: свята гроші бізнес фінансування новорічні свята традиції

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