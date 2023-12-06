Зеленський розповів про підготовку дій взимку в міжнародній дипломатії
Зеленський: «Україна боротиметься за власні інтереси й за справедливі інтереси кожної вільної нації»
Президент України Володимир Зелений на нараді з працівниками Міністерства закордонних справ та Офісом президента, відповідальних за міжнародні напрямки, обговорив посилення позиції країни на глобальній політичній арені цієї зими. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
«Готуємо активне продовження грудня, активний початок наступного року. Україна боротиметься за власні інтереси, за справедливі інтереси кожної вільної нації. Бо, якщо ми себе можемо захищати, це посилює й усіх інших у світі, хто так само, як і ми в Україні, цінує свободу та міжнародний порядок», – розповів Зеленський.
У Вашингтоні активно працює українська делегація – голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров.
«Важливі зустрічі і, зокрема, в Конгресі Сполучених Штатів, із представниками адміністрації Президента Байдена. Міністр оборони Остін, держсекретар Блінкен. Робота – максимально енергійна, і як результат – ми маємо хороші, потрібні сигнали для України. А також і новий пакет американської допомоги, військової підтримки. Я дякую за підтримку Сполученим Штатам!», – сказав Зеленський.
Сьогодні очільник України взяв участь у засіданні лідерів «Групи семи».
«І це вже традиція, що Україна представлена на таких самітах. Я подякував Японії та пану Прем’єр-міністру Кішіді за продуктивне й принципове японське головування в «Групі семи». Наступний рік – це головування Італії, і ми вже обговорюємо з Джорджею, пані главою уряду Італії, пріоритети італійського головування. Для мене було важливо подякувати й кожному з лідерів «сімки» за особисте лідерство. Є й нова потужна заява «Групи семи», зокрема, на підтримку України. Багато важливих речей для нашої держави, для наших людей враховані в заяві», – поінформував президент.
Зеленський також звернувся до учасників і учасниць конференції у Вашингтоні, присвяченої нашій спільній роботі з Америкою щодо оборонного виробництва.
«Дуже важливо, що наші домовленості з Президентом Байденом поступово реалізовуються. Багато зустрічей у Вашингтоні цими днями в керівника Мінстратегпрому Камишіна. Але й це ще не все… Я хочу відзначити також роботу з партнерами в Америці українських правоохоронців та Генерального прокурора Костіна. Вагомі кроки – Сполучені Штати висунули обвинувачення чотирьом російським військовим, що підозрюються у скоєнні воєнного злочину – у катуванні громадянина Сполучених Штатів», – глава держави.
Він зазначив, що для України принципово, щоб кожен злочин російських окупантів був повністю розслідуваний і отримав законне та справедливе процесуальне продовження – аж до відповідного вироку. За словами Зеленського, наші інституції разом із партнерами активно працюють щодо цього.
Сьогодні також було й багато міжнародної роботи. Вдалося повернути в Україну ще вісьмох українських дітей, які були депортовані в Росію з нашої тимчасово окупованої території.
«Я дякую Державі Катар за дієве посередництво та Дмитру Лубінцю, омбудсмену, та всій команді, яка веде цю тему», – подякував президент України.
Володимир Зеленський відзначив державними нагородами наших воїнів. Напередодні підписав кілька указів до Дня Збройних Сил – загалом понад 700 воїнів відзначені.
Відвідав військовий шпиталь – подякував лікарям, підтримав хлопців, які відновлюються після поранень.
Відвідав сьогодні й «Охматдит» – на Миколая.
«І це символічно, що за оновленим календарем два свята тепер збігаються – день наших Збройних Сил, основи оборони, та день Святого Миколая. Саме життя говорить про те, що мрії наших дітей, безпека українських родин, культура українського народу – це те, що можливе лише на фундаменті могутніх і шанованих Збройних Сил України, їхніх результатів – разом з усіма Силами оборони й безпеки нашої держави. Важливо, що сила наших воїнів справді повертає безпеку нашим людям, нашим дітям, українським містам», – розповів Зеленський.
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