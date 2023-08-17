17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не можна сперечатися і сваритися з літніми людьми

17 серпня відзначається Міжнародний день чорного кота та День магазинів секондгенд. Віряни вшановують пам'ять семи сплячих отроків: Максиміліана, Іамвліха, Мартініана, Іоанна, Діонісія, Ексакустодіана (Костянтина) і Антоніна.

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Міжнародний день чорного кота

Ці тварини досить часто потерпали від несправедливого ставлення, адже їх зазвичай ототожнювали з чорною магією та невдачами. Щоправда, в деяких культурах було навпаки – присутність чорного кота вважалася добрим знаком. З часом люди зрозуміли, що якщо чорні коти й мають відмінності від інших муркотунів, то лише завдяки своєму особливо вишуканому і елегантному вигляду, і будь-який з них може стати улюбленцем для всієї родини. Тож цим граційним створінням присвячено окреме свято – Міжнародний день чорного кота, який відзначається щороку 17 серпня.

Чорні коти не одразу здобули погану репутацію — колір їхнього хутра не викликав негативних асоціацій в давніх культурах. Наприклад, у Давньому Єгипті богиню Бастет зображували у вигляді саме чорної кішки. Ця богиня-кішка була захисницею жінок та домашнього вогнища, тому користувалася загальною повагою.

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Єгиптяни якось навіть програли важливу битву з перським військом, бо ворожа армія використала велику кількість котів в якості живого щита. Єгипетські воїни відмовилися битися, адже вони не могли завдати шкоди священним тваринам і накликати на себе гнів богині Бастет.

День магазинів секондгенд

17 серпня святкується День магазинів секонд-хенду (Thrift Shop Day) або День економного магазину.

Стають дуже популярними такі товари завдяки невеликій вартості. Але не лише економія приваблює покупців. Для поціновувачів незвичних чи антикварних речей ці торгові точки взагалі справжній клондайк скарбів. Також у секонд-хенді можна недорого купити фірмові речі гарної якості, що дуже подобається людям, які не можуть собі дозволити їх придбання в брендових магазинах.

У цей день можна відвідати будь-який магазин секонд-хенду, ретельно там пошукати якісь цікаві речі та придбати їх.

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Яке сьогодні релігійне свято

17 серпня відзначається день пам'яті семи сплячих отроків: Максиміліана, Іамвліха, Мартініана, Іоанна, Діонісія, Ексакустодіана (відомого також як Костянтин) і Антоніна. Вони усі були синами видатних батьків у місті Ефес, дитяча дружба між ними зміцнилася з часом, і разом вони брали участь у військовій службі. Одного разу до Ефеса прибув імператор Декій, який наказав всім містянам з'явитися на центральному майдані та поклонитися язичницьким богам. Той, хто не підкориться цьому наказові, мав зазнати страшної кари.

Отроки відмовилися виконувати цей наказ і постали перед імператором. Декій негайно відняв у них їхній військовий одяг, сподіваючись, що вони змінять свою думку під час перебування у поході. Проте юнаки вирішили втекти в гори і знайшли притулок у печері, де вони готувалися до мученицького страждання. Новина про їхню відмову розповсюдилася, і Декій знайшов місце їхнього укриття, велівши замурувати вхід до печери.

Та Бог послав на мучеників довгий сон, що тривав два століття. Протягом цього часу переслідування християн припинилися, а біля гори, де знаходився вхід до печери, був побудований християнський храм. Після цього Бог пробудив сплячих отроків. Один з них спустився в місто, де розплатився за товар із монетою, на якій було зображення Декія. Це спричинило його арешт і приведення до імператора, який вважав, що отроки знають про скарб.

Коли градоначальник разом із єпископом почули розповідь юнака, то зрозуміли, що перед ними відбулося чудо Боже. Коли вони прийши до печери і побачили живих отроків, які ніби прокинулися зі звичайного сну, увірували в Господа ще сильніше. Вмить юнаки знову заснули, цього разу вже до загального воскресіння.

Що не можна робити цього дня

Для будь-яких фінансових справ це день вважається невдалим, тому не варто робити великі покупки, вкладати у щось гроші.

Заборонено сперечатися і сваритися з літніми людьми.

Не можна ставитися до води нешанобливо – плювати в річку, кидати сміття у колодязь тощо.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: погода цього дня вказує на те, яким буде листопад;

Вдень спекотно – чекайте на хороший сінокіс, а якщо дощовий – тоді він буде невдалим;

Вранці багато роси – буде поганим урожай льону, але зате вродить чимало горіхів;

На кущах малини багато ягід вродило – буде великий урожай.

Пам’ятні події 17 серпня

1245 рік – у битві поблизу галицького міста Ярослава Данило Романович громить угорське військо і покінчує з боярським спротивом у Галицько-Волинському князівстві;

1502 рік – Христофор Колумб проголошує Гондурас іспанською територією;

1771 рік – британський хімік Джозеф Прістлі встановлює, що рослини виділяють кисень;

1896 рік – початок золотовидобування на Клондайку: Джордж Кармак закріплює за собою права на ділянку Кролячого струмка, дрібну притоку річки Клондайк, перейменувавши його в струмок Удачі;

1908 рік – виходить на екрани перший анімаційний фільм «Фантасмагорія» французького художника-карикатуриста Еміля Коля;

1914 рік – у Львові створюють українську національну військову формацію – легіон «Українських Січових Стрільців»;

1916 рік – Королівство Румунія приєднується до Антанти під час Першої світової війни;

1918 рік – гетьман Павло Скоропадський встановлює в Українській Державі 8-годинний робочий день;

1919 рік – Чорноморський полк під командою Євгена Царенка 3-ї Залізної дивізії Армії УНР здобуває станцію Рудниця на залізниці, що вела до Одеси;

1940 рік – Адольф Гітлер проголошує повну блокаду Великої Британії;

1941 рік – розпочинається депортація жителів Кримського півострова німецької національності, до 20 серпня було виселено 50 тисяч осіб;

1945 рік – Індонезія проголошує незалежність від Нідерландів;

1946 рік – починається громадянська війна у Королівстві Греція;

1950 рік – Сполучені Штати Індонезії перетворюються на унітарну державу;

1953 рік – перша зустріч Анонімних Наркоманів у Південній Каліфорнії;

1958 рік – китайський політичний лідер Мао Цзедун проголошує початок політики "великого стрибка";

1960 рік – Ґабон декларує незалежність від Франції;

1962 рік – перший вбитий за спробу перетину Берлінської стіни;

1982 рік – Royal Philips Electronics створює перший компакт диск;

1991 рік – відзнято відеокліп на пісню гурту Nirvana «Smells Like Teen Spirit»;

1995 рік – вокаліст гурту Depeche Mode Дэвід Гэан здійснює спробу самогубства;

1999 рік – затверджують прапор Донецької області;

2009 рік – англійська Вікіпедія перетинає рубіж у 3 мільйони статей;

2011 рік – на навколоземну орбіту виводять український супутник «Січ-2».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Євдокія, Іван, Костянтин, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Семен, Дарина, Ірина.