В Європі суттєво дорожчає газ через плани Ізраїлю – Bloomberg

Обсяг газу в Європі зростає, в очікуванні нових кроків з боку Ізраїлю

Європейські ціни на природний газ різко зросли, оскільки напруженість на Близькому Сході викликала нову хвилю занепокоєння на ринку

Ціни в Європі на природний газ зросли. Причиною подорожчання стала війна на Близькому Сході, яка викликала нову хвилю волатильності на ринку. Про це пише Bloomberg.

Базові ф'ючерси зросли на 2,2%, слідуючи за цінами на нафту. «Ринки готуються до того, що ескалація ізраїльсько-іранських бойових дій може спровокувати ширший регіональний конфлікт, який може вплинути на постачання опалювального палива», – йдеться у статті.

Останніми тижнями геополітичні побоювання змушували ціни коливатися, наголошуючи на вразливості європейських поставок палива в міру того, як у регіоні починається опалювальний сезон. Зокрема, для газових ринків ключовою проблемою є ризик закриття Ормузької протоки – воріт до Перської затоки і важливого водного маршруту для поставок скрапленого природного газу і нафти.

«Очікування ізраїльської відповіді на атаку 1 жовтня все ще хвилює ринки, що посилює і без того напружений прогноз на зиму для європейських газових ринків. Це утримує ринок газу в діапазоні 39-40 євро за мегават-годину доти, доки ми не отримаємо чіткого уявлення про те, куди геополітика приведе ціни», – коментує ситуацію Флоренс Шміт, європейський енергетичний стратег Rabobank.

Крім того, наприкінці місяця в регіоні очікується похолодання, що стане випробуванням для енергетичної інфраструктури. Наразі Європа цілком забезпечена паливом, оскільки отримує все більше ЗПГ. Поставки трубопроводами з Норвегії також зросли.

Голландські ф'ючерси, які є еталоном європейського газу, зросли на 2,0% до 39,97 євро за мегават-годину.

Нагадаємо, європейські міністри енергетики зустрічаються, щоб обговорити питання імпорту російського природного газу, який продовжує надходити до Європи, попри війну в Україні.На зустрічі в Люксембурзі 15 жовтня міністри з 27 країн обговорять, наскільки Європа готова до зими, оскільки ключова угода про транзит газу між Москвою та Києвом закінчується 31 грудня.

До слова, новий 15 пакет санкцій Євросоюзу щодо РФ буде спрямований на обмеження експорту російського газу. Країни ЄС хочуть посилити обмеження проти «танкерного флоту», який задіяний у перевезенні ресурсів із Росії.