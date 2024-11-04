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Блискавка вбила футболіста під час матчу в Перу (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Блискавка вбила футболіста під час матчу в Перу (відео)
Момент удару блискавки по футбольному полю
скріншот відео

Трагічний інцидент стався під час матчу в місті Уанкайо

Під час матчу в Перу футболіст загинув унаслідок удару блискавки. Ще п’ятеро гравців отримали поранення. Про це пише The Sun.

Суддя наказав зупинити гру, коли по стадіону пронісся гуркіт грому. За мить після цього від удару блискавки миттєво загинув 39-річний Хосе Уго де ла Крус Меза. 40-річний воротар Хуан Чокка Ллакта також отримав прямий удар і був доставлений до лікарні на таксі з серйозними опіками тіла. Інші постраждалі, двоє підлітків у віці 16 і 19 років та 24-річний хлопець, якого місцеві звуть Крістіан Сезар Пітуй Кауана, перебувають у лікарні у стабільному стані.

Трагедія сталася під час регіонального турніру в Чільці, одному з 28 округів центральної перуанської провінції Уанкайо, між двома місцевими командами «Хувентуд Беллавіста» та «Фамілія Чокка».

На кадрах загибелі захисника Хосе видно, як гравці повільно йдуть до роздягалень після того, як арбітр зупинив гру, коли шторм посилився близько 16:00 за місцевим часом. Щонайменше вісім гравців, включаючи Хосе та важко травмованого воротаря, впали на землю від удару блискавки.

Матч, який «Хувентуд Беллавіста» вигравав з рахунком 2-0 на 22 хвилині гри, було перервано.

Після трагедії суспільство закликало посилити протоколи безпеки під час спортивних змагань, особливо у високогірних районах, таких як Уанкайо, де однойменна столиця розташована на висоті 3249 м над рівнем моря.

Інженер Лучо Дуарте написав у мережі: «Цей жахливий випадок нагадує нам про важливість захисту від блискавки, особливо під час заходів просто неба.Нам потрібно впровадити захисні системи в спортивних спорудах і протоколи безпеки, які передбачають негайне припинення діяльності під час шторму».

Нагадаємо, щонайменше 13 дітей та один дорослий загинули через удар блискавки у табір біженців в Уганді. Понад 30 людей отримали поранення.

До слова, 10 лютого цього року футболіст Септіан Рахарджа загинув після удару блискавки під час матчу у місті Бандунг (Західна Ява, Індонезія).

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Теги: Перу НОВИНИ ФУТБОЛУ стихійні лиха гроза смерть

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