Ворог завдав удару КАБами по Харкову та передмісті – Терехов

Росіяни вкотре використовують авіабомби для бомбардування Харківщини

Ввечері 3 листопада російські війська вкотре обстріляли Харків керованими авіабомбами. Нині уточнюється інформація щодо постраждалих та руйнувань. Попередньо, один з ворожих КАБів поцілив безпосередньо по місту. Про це в Телеграм повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Чутно звуки вибухів! Місто під ударом ворожих КАБів – будьте обережні! Можливі ще пуски! Попередньо один КАБ завдав удару по Харкову, решта – по близькому передмісті», – поінформував Терехов.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Своєю чергою, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав містян перебувати в укриттях.

«Харків та район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів», – наголосив він.

Нині є інформація про ворожий удар у Шевченківському районі Харкова.

Синєгубов повідомив, що профільні служби виїхали на перевірку.

Зауважимо, 1 листопада армія РФ завдала удар двома ракетами по місцю дислокації поліції в Харкові. За попередньою інформацією, ворог атакував ракетами типу С-300/400. Внаслідок удару одна людина загинула, є 46 постраждалих.

Згодом, під час розбору завалів, рятувальники знайшли та врятували кота.

До слова, ввечері 28 жовтня російська ракета влучила в одну з унікальних українських пам'яток – Держпром у Харкові. Це найбільша у світі будівля у стилі конструктивізму та офіційний претендент на список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.