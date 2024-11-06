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84-річна Ненсі Пелосі вдвадцяте переобралася в Конгрес США

Ірина Міллер
glavcom.ua
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84-річна Ненсі Пелосі вдвадцяте переобралася в Конгрес США
Ненсі Пелосі має церемоніальний титул почесного спікера Демократичної партії
фото: Pete Marovich, The New York Times

Раніше Ненсі Пелосі двічі обіймала посаду спікера Палати представників. Обидві каденції тривали по чотири роки

Перша жінка, яка обіймала пост спікера Палати представників, 84-річна Ненсі Пелосі, переобралася до Конгресу США на 20-й термін від округу Сан-Франциско. Про це повідомляє AP.

Раніше Ненсі Пелосі двічі обіймала посаду спікера Палати представників. Обидві каденції тривали по чотири роки. 

Під час другої каденції вона погодилася обмежитися двома термінами як лідерка фракції Демократичної партії в Палаті представників для того, щоб забезпечити голоси, необхідні для отримання нею посади спікера.

Вона має церемоніальний титул почесного спікера партії та продовжує керувати нею навіть тоді, коли члени Демократичної партії звертаються до нового покоління лідерів.

Її чоловіка Павла у жовтні 2022 року важко поранив зловмисник, який вдарив його молотком по голові. Зловмисник мав намір взяти Пелосі в заручниці, хоча її в цей момент не було вдома.

Зазначимо, що Ненсі Пелосі доклала неабияких зусиль, щоб змусити чинного президента США Джо Байдена вийти з президентських перегонів. За словами співрозмовників NBC News, «коли питання про його (Байдена – «Главком») вихід з кампанії починало затухати і втрачати динаміку», саме Пелосі знову «роздмухувала полум'я».

Варто зазначити, що Пелосі не робила публічних закликів до Байдена, щоб той вийшов із перегонів, адже це «могло б розлютити Байдена, змусити його стати непримиренним і ніколи не відступити». Тож натомість Пелосі «тихо та методично» спілкувалася з американськими законодавцями та великою мережею донорів Демократичної партії.

До слова, Ненсі Пелосі  було відзначено орденом княгині Ольги III ступеня  «за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американського міждержавного співробітництва, підтримку суверенної, незалежної та демократичної України».

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Теги: США партії вибори у США Сенат США Ненсі Пелосі

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