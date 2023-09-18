18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Цього дня не варто надто багато переживати і думати про майбутнє
18 вересня відзначається Міжнародний день читання електронних книг, Міжнародний день моніторингу якості води та Всесвітній день бамбука. Віряни вшановують пам'ять двох мучениць – Софії та Ірини.
Міжнародний день читання електронних книг
В 2014 році компанія OverDrive запропонувала оголосити 18 вересня Міжнародним днем читання електронних книг (International Read an eBook Day)- це всесвітнє свято електронних книг та електронного читання. Це день, щоб оцінити зручність, доступність та інновації, які електронні книги приносять у наше життя.
Всесвітній день моніторингу якості води
З 2003 року 18 вересня у всьому світі щороку святкується День моніторингу якості питних ресурсів. Ініціатором запровадження події є Фонд чистої води, розташований в США.
Метою його заснування стало привернення уваги людства до проблеми забруднення води промисловими, ядерними та токсичними відходами. Адже якість води впливає на здоров’я населення всіх країн світу.
В цей день вчені різних країн беруть проби води з різних куточків планети, проводять їх аналіз на предмет забрудненості та небезпечності. За даними спеціалістів, 50% людства вживає забруднену рідину, яка провокує важкі хвороби та розлади організму. Велика кількість цих хвороб закінчуються летальним результатом або важкими ускладненнями.
Всесвітній день бамбука
Кожного року 18 вересня в світі відзначають Всесвітній день бамбука. Вперше його почали святкувати в Таїланді у 2009 році.
Основною метою ініціаторів започаткування цього дня є привернення уваги людства до такої цінної рослини, як бамбук. Вони прагнуть донести, що розкриття його повного потенціалу стане великим внеском у справу захисту навколишнього середовища, а збільшення плантацій бамбука допоможе розвитку нових галузей промисловості.
Яке сьогодні релігійне свято
18 вересня в церковному календарі – день пам’яті двох мучениць – Софії та Ірини. Жили вони в Єгипні в III столітті і сповідували християнство. Імператором в ті часи був Авреліан, який був язичником та розпочав гоніння за християнами. Двох жінок схопили, довго мучили, а потім умертвили. Їхні мощі були перенесені до Константинополя імператором Костянтином Великим.
Що не можна робити в цей день
- Не варто надто багато переживати і думати про майбутнє.
- Не можна просити в Господа у молитвах більше, ніж вам потрібно.
- Заборонено лінуватися, лихословити і лаятися.
Народні прикмети і традиції
- Дивилися, який сьогодні день: журавлі вже відлетіли у вирій – на Покрови буде дуже холодно.
- Погода цього дня вказує на те, якою вона буде на початку квітня;
- Птахи не поспішають відлітати у теплі краї – зима прийде не так і скоро;
- Бур'ян виріс дуже високим – випаде багато снігу;
- Береза ще не втратила свого жовтого листя – сніг ще випаде не скоро.
Пам’ятні події 18 вересня
- 96 рік – Марк Кокцей Нерва стає римським імператором після вбивства Доміціана;
- 1502 рік – Христофор Колумб під час свого четвертого плавання в Новий світ здійснює висадку на острові Коста-Рика;
- 1640 рік – у Києві розпочинає роботу церковний собор, який затверджує катехізис, яким протягом століть послуговувалась православна церква;
- 1714 рік – до Лондона прибуває Георг – новий король Великої Британії з династії Віндзорів;
- 1851 рік – у США виходить перший примірник газети «New York Daily Times», котра подає «всі новини, варті бути надрукованими»;
- 1886 рік – французький поет Жан Мореас публікує у газеті «Ле Фігаро» статтю, яка стала маніфестом літераторів-символістів;
- 1901 рік – Митрополит Андрій Шептицький освячує церкву Святої Трійці в Білому Камені;
- 1918 рік – в Королівстві Іспанія засновують футбольний клуб «Валенсія»;
- 1929 рік – на Запорізькому заводі «Комунар» випускають перший український комбайн;
- 1944 рік – виходить у світ книга «Шлях до рабства» Фрідріха Гаєка, яка стала однією з найвпливовіших книг століття;
- 1965 рік – острів Хортиця у Запоріжжі оголошують державним заповідником;
- 1973 рік – до ООН приймають Федеративну Республіку Німеччини і Німецьку Демократичну Республіку;
- 1997 рік – реєструють домен Google.com.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Афанасій, Гліб, Давид, Захар, Максим, Федір, Єлизавета, Раїса, Іраїда.
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