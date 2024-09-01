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Михайло Ясинський Продюсер

Надзвичайна подія в українському шоу-бізнесі

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Клавдія Петрівна – справжній та безпрецедентний успіх команди артиста
скріншот з відео

«Сподіваюся ми побачимо, як поступово та невпинно справжня та оригінальна творчість в Україні перетворюється на бізнес»

Клавдія Петрівна як показник стану української музичної індустрії?

Не зовсім, на мій погляд. На цьому етапі я визначу наступні результати:

  1. З'явилися менеджери, які здатні до подібних маркетингових ідей, рішень та їхніх реалізацій.
  2. З'явилися промоутери, готові вірити та ризикувати з новими ім'ям, з подібними форматами, успіх яких важко передбачити.
  3. Вже складається аудиторія у форматів, які здаються на перший погляд не масовими. Зміна поколінь виводить в категорію споживачів зовсім нову публіку.
  4. Складаються канали комунікації та промоушену нової національної поп музики, які призводять до масового успіху музичного продукту без звичних інструментів просування, в тому числі впливу т.з. «успіху за межами України».

Цей кейс – справжній та безпрецедентний успіх команди артиста. Це надзвичайна подія!

А ось тепер слово за ринком. Що він може запропонувати на наступному етапі кар'єри?

Камінь кинутий в озеро, під назвою «українська музична індустрія». Тепер ми побачимо наскільки прозора в ньому вода і як підуть хвилі.

Сподіваюся, зміни які відбуваються в українському просторі і призводять до успіху окремих людей торкнуться і системних процесів і ми побачимо, як поступово та невпинно справжня та оригінальна творчість в Україні перетворюється на бізнес.

Так, під час війни не коректно прогнозувати подібні речі. Тим більше, мріяти про квантові зміни. Але хто б знав, що під час війни артисти будуть збирати по декілька Палаців спорту?!

Тому, все це цікаво дуже!!

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Джерело
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Теги: бізнес культура Україна співачка

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Михайло Ясинський

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Надзвичайна подія в українському шоу-бізнесі
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