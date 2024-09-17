Ліга Чемпіонів повертається: що варто знати про оновлений формат турніру

Новий сезон Ліги Чемпіонів стартує 17 вересня. Цьогоріч вперше у популярному футбольному турнірі застосували новий формат проведення

Ліга Чемпіонів УЄФА у Європі стартує вже 17 вересня. Україну у розіграші представлятиме донецький «Шахтар». Змагання вперше проводитимуться у абсолютно новому форматі, який для багатьох вболівальників не до кінця зрозумілий. Про видозмінення турніру та нові правила можна дізнатись із офіційного сайту УЄФА.

Основною відмінністю цьогорічного турніру є те, що фактично він проводиться без використання групового етапу. Групи, які були звичні для всіх футбольних вболівальників, скасували. Натомість кожна команда проведе вісім матчів із різними суперниками, які раніше були визначені шляхом жеребкування. Чотири гри буде зіграно на домашньому стадіоні і ще чотири на виїзді.

Результати цих матчів фіксуватимуться у загальній турнірній таблиці, в якій буде 36 команд. Вже пізніше, в залежності від того, яке місце посяде клуб, він пройде далі напряму, або ж попаде у раунд плей-оф.

«Так, 8 перших команд рейтингу потрапляють напряму до 1/8. Натомість команди, які посіли з 9 по 24 сходину – виходять до раунду на вибування, де позмагаються у двоматчевому форматі за вихід до 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів», – повідомляється на сайті УЄФА.

Ще одним важливим нововведенням є те, що із Ліги Чемпіонів команди, як було раніше, не можуть потрапити у Лігу Європи. Всі, хто займе місця, починаючи з 24 по 36, вилітають із єврокубків.

Керівництво європейської асоціації футболу вирішило зробити такі нововведення з огляду на те, що тепер матчів стане більше, а футбольний календар значно розшириться. Якщо раніше команди в рамках ЛЧ проводили загалом 125 поєдинків, то тепер їх буде 189 і відбуватимуться вони без зимової перерви. Нагадаємо, раніше у цьому європейському кубку матчі проводились з вересня по листопад, згодом команди йшли у зимову відпустку більш ніж на два місяці. У новому форматі команди змагатимуться без такої перерви, матчі відбуватимуться навіть в грудні та січні.

Україну у цьому новоствореному форматі Ліги Чемпіонів представлятиме одна команда – «Шахтар» Донецьк. Вже 18 вересня він проведе перший поєдинок проти «Болоньї». Серед інших суперників гірників – «Баварія», «Боруссія» Дортмунд, «Аталанта», «Арсенал», «Янг Бойз», «ПСВ» та «Брест».

Нагадаємо, кількома днями раніше національна збірна України з футболу зазнала у Лізі Націй другої поспіль поразки. Цього разу наша команда постраждала від збірної Чехії, поступившись їй на виїзді із рахунком 2-3.

Раніше збірна України невдало провела груповий турнір фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу. Наша команда зайняла останнє місце у групі та не змогла вийти навіть із третього місця.