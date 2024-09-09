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Google заборонив верифікувати акаунт за допомогою російських номерів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Google заборонив верифікувати акаунт за допомогою російських номерів
Деякі сервіси, що пішли з Росії, також прибирали можливість підтвердження облікового запису за російським номером
фото з відкритих джерел

Підтвердити створення акаунту в Google за допомогою російського мобільного номера більше не вийде

Підтвердження нового акаунта в Google за допомогою російського мобільного номера зараз неможливе. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що система дає зробити всі кроки для створення нового облікового запису – вибрати ім'я, стать і дату народження, придумати назву пошти і пароль до неї.

Однак підтвердити пошту російським мобільним номером не вийде. Як зазначено в повідомленні, російський номер «не можна використовувати для підтвердження».

Деякі сервіси, що пішли з Росії, також прибирали можливість підтвердження облікового запису за російським номером. Водночас пропадала сама можливість вибрати телефонний код +7. У Google же ця можливість поки що є.

Google заборонив верифікувати акаунт за допомогою російських номерів
Google заборонив верифікувати акаунт за допомогою російських номерів
скріншот

Нагадаємо, російська влада вилучила понад $100 млн у компанії Google для фінансування медіа, що підтримують війну Росії в Україні.

Як повідомлялося, сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність в російському інтернеті та відключить облікові записи користувачів із Росії. 

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Теги: санкції Google мобільні оператори телефон

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