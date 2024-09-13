Українськ. Історія про місто, де зараз тривають важкі бої

Місто практично вимерло ще на початку 2000-х

На Донеччині йдуть бої за шахтарське містечко Українськ, розташоване поруч із Селидовим. Це місто незвичайної долі. Виник він у 1950-х роках поряд із новою шахтою «Україна», від якої отримав назву. На початку 2000-х на шахті сталася аварія і зупинилася на кілька років. Після цього місто буквально вимерло – з 12 тисяч населення половина поїхала, квартири кидали цілими під'їздами, не стало опалення, воду подавали лише 2 години на добу.

Щоб зупинити соціальну катастрофу міська влада стала роздавати покинуті квартири безкоштовно всім охочим. Українськ тоді прославилася на всю Україну, бо ніде більше такого не було. Про нього знімали репортажі центральні телеканали, і це дозволило залучити до міста небагато людей, але воно все одно залишалося напівзанедбаним і справляло гнітюче враження.

Я робив репортаж з Українська ще у 2010 році. Тоді у ньому ще стояв пам'ятник Леніну абсолютно божевільного вигляду, з непропорційно маленькою головою, бо справжню голову хтось відбив, а місцеві комуністи приліпили іншу голову від якогось погруддя, і вона не відповідала розмірам монумента.

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Впадала у вічі велика кількість покинутих квартир із забитими вікнами. Люди, які отримували такі квартири безкоштовно, потім все одно не хотіли у них жити і навіть намагалися продавати їх за 2-3 тисячі доларів, але особливого попиту не було.

І звичайно тоді нікому у страшному сні не могло наснитися, що за це місто, яке виявилося не потрібним навіть своїм жителям, колись йдуть бої.