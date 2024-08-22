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Австралія отримає кіберзахист від Google

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Австралія отримає кіберзахист від Google
Співпраця між Google та CSIRO виникла на тлі зростальної загрози кібератак, що дедалі частіше націлюються на критичні об'єкти Австралії
ілюстративне фото

Google зобов'язалася інвестувати мільярд австралійських доларів протягом п'яти років на розвиток кібербезпеки в Австралії

Google та Національне наукове агентство Австралії (CSIRO) оголосили про початок масштабного партнерства, спрямованого на розробку новітнього програмного забезпечення для захисту критичної інфраструктури країни від кібератак, повідомляє Суспільне.

Проєкт передбачає створення програмного забезпечення, яке автоматично виявлятиме та виправлятиме вразливості мереж, забезпечивши безперебійну роботу важливих для держави об'єктів, таких як лікарні, оборонні установи та енергетичні компанії.

Створюване програмне забезпечення буде адаптоване відповідно до законодавчих вимог Австралії, що є важливим кроком у боротьбі з глобальною проблемою вразливості програмних ланцюгів постачання.

Співпраця між Google та CSIRO виникла на тлі зростальної загрози кібератак, що дедалі частіше націлюються на критичні об'єкти Австралії. За останні два роки кількість таких атак різко зросла, що призвело до витоку особистої інформації мільйонів австралійців. У відповідь на це уряд Австралії запровадив жорсткіші вимоги до операторів критичної інфраструктури, зобов’язавши їх не лише повідомляти про кіберінциденти, але й запобігати їм.

Цей проєкт є частиною масштабної ініціативи Google, у межах якої компанія зобов'язалася інвестувати 1 мільярд австралійських доларів протягом п'яти років на розвиток кібербезпеки в Австралії.

Проєкт із CSIRO має на меті створення програмного забезпечення, яке буде більш відповідати місцевим регуляторним нормам, що сприятиме підвищенню рівня довіри та забезпеченню високої якості захисту.

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Теги: Австралія Google кібербезпека

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