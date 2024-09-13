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Помер голова кримської організації «Конгресу українських націоналістів» Василь Овчарук

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Помер голова кримської організації «Конгресу українських націоналістів» Василь Овчарук
Глава Кримської організації Конгресу Українських націоналістів Василь Овчарук (на передньому плані)
фото: Степан Брацюнь, Facebook

Весною 2014 року Овчарук відкрито заявив про свою незгоду з російською окупацією, виходив на акції протесту, чергував біля заблокованих українських військових частин у Криму

Від хвороби помер голова кримської організації «Конгресу українських націоналістів» Василь Овчарук. Про це повідомляє проєкт Радіо Свободи «Крым.Реалии».

Церемонія прощання відбудеться 13 вересня о 14.00 у місті Славута Хмельницької області за адресою: вулиця Здоров'я, 3.

Родом Овчарук із села Сохужинці Хмельницької області. 1978 року він переїхав до Криму, працював у Сімферопольській середній школі №38. Був учасником ліквідації аварії на ЧАЕС. З 1991 року став членом Всеукраїнського товариства «Просвіта».

У 90-х приєднався до «Конгресу українських націоналістів», а 2002 року очолив кримське відділення організації. Весною 2014 року Овчарук відкрито заявив про свою незгоду з російською окупацією, виходив на акції протесту, чергував біля заблокованих українських військових частин у Криму.

Щоб уникнути арешту, того ж року переїхав до Києва, а згодом – до міста Славута Хмельницької області. У наступні роки Овчарук займався волонтерською діяльністю, працював у школах, брав участь у акціях переселенців, підтримував зв'язки із кримчанами.

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Теги: смерть націоналісти Україна

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Суспільство

Помер голова кримської організації «Конгресу українських націоналістів» Василь Овчарук
Помер голова кримської організації «Конгресу українських націоналістів» Василь Овчарук
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