20 осіб та дві компанії підозрюють в причетності до обвалення мосту в Генуї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серед підозрюваних - посадові особи компанії Autostrade per l'Italia та її партнера Spea engineering

Дві компанії і близько 20 чоловік потрапили під слідство за фактом обвалення мосту Моранді біля Генуї.

Про це в четвер, 6 вересня, повідомляє РАІ-ньюс-24 з посиланням на регіональну прокуратуру.

За даними слідства, серед підозрюваних - посадові особи в обслуговуючій мережу автодоріг компанії Autostrade per l'Italia та її партнера Spea engineering.

Як відомо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

В результаті обвалу мосту загинули 43 людини.

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

Залишки мосту Моранді збираються знести, це займе один місяць. Спеціалісти планують використовувати під час робіт вибухівку.

Джерело: ru.euronews.com