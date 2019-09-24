20 тисяч хасидів прибудуть в Україну на святкування Рош ха-Шана



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Наразі прикордонники оформили близько 250 паломників Фото: Держприкордонслужба України

Найбільші групи хасидів очікуються 25, 26 та 27 вересня, повідомляє Держприкордонслужба України

Від завтра Україна очікує до 20 тисяч паломників-хасидів, які прибудуть на святкування до Умані.

Про це 24 вересня повідомляє Держприкордонслужба України.

«Наразі прикордонники оформили близько 250 паломників. Найбільші групи хасидів очікуються 25, 26 та 27 вересня. Зокрема, від завтра в аеропорт «Бориспіль» має прибути чартерними рейсами до 17 тисяч паломників. Їх оформлення буде відбуватися у терміналі «Б». Цей термінал відкриють спеціально для оформлення зазначених рейсів. В аеропортах Одеси та Вінниці - до 3 тисяч паломників», - заявили в ДПСУ.

Повідомляється, що в усіх пунктах пропуску, через які масово мають прибувати паломники, а це окрім аеропортів Києва, Одеси та Вінниці – також пункти пропуску на кордоні з Польщею, Словаччиною та Румунією, для забезпечення швидкого та якісного прикордонного контролю хасидів Держприкордонслужба виділила додатковий персонал та технічні засоби.

У 2019 році Рош ха-Шана припадає на вечір 29 вересня. Цього разу ортодоксальні євреї відмічають ювілейний 5780-й Новий рік. Свято триватиме два дні - до вечора 1 жовтня.

Нагадаємо, для забезпечення публічного порядку під час святкування єврейського Нового року в Умані прибув зведений загін поліцейських, який налічує понад 550 працівників поліції з 12 областей України.