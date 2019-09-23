Умань під час святкування хасидами Нового року охоронятиме зведений загін поліцейських
Поліцейські будуть забезпечувати публічний порядок та безпеку громадян в Умані під час святкування брацлавськими хасидами Рош-га-шана
Зведений загін налічує понад 550 працівників поліції з 12 областей України
Для забезпечення публічного порядку під час святкування Рош-га-Шана в Умані прибув зведений загін поліцейських, який налічує понад 550 працівників поліції з 12 областей України.
Про це 23 вересня повідомляє пресслужба МВС.
«Поліцейські загону будуть забезпечувати публічний порядок та безпеку громадян під час святкування брацлавськими хасидами Рош-га-шана - Нового 5780 року за іудейським календарем», - говориться у повідомленні.
Цього року, додали в МВС, за попередніми підрахунками, очікується прибуття до Умані близько 40 тисяч паломників з різних країн світу.
До слова, помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що в Умані Черкаської області планують створити центр під назвою «Другий Єрусалим».