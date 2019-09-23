Умань під час святкування хасидами Нового року охоронятиме зведений загін поліцейських



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Поліцейські будуть забезпечувати публічний порядок та безпеку громадян в Умані під час святкування брацлавськими хасидами Рош-га-шана Фото: МВС

Зведений загін налічує понад 550 працівників поліції з 12 областей України

Для забезпечення публічного порядку під час святкування Рош-га-Шана в Умані прибув зведений загін поліцейських, який налічує понад 550 працівників поліції з 12 областей України.

Про це 23 вересня повідомляє пресслужба МВС.

«Поліцейські загону будуть забезпечувати публічний порядок та безпеку громадян під час святкування брацлавськими хасидами Рош-га-шана - Нового 5780 року за іудейським календарем», - говориться у повідомленні.

Цього року, додали в МВС, за попередніми підрахунками, очікується прибуття до Умані близько 40 тисяч паломників з різних країн світу.

До слова, помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що в Умані Черкаської області планують створити центр під назвою «Другий Єрусалим».