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    Суспільство

    Умань під час святкування хасидами Нового року охоронятиме зведений загін поліцейських

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    <p>Поліцейські будуть забезпечувати публічний порядок та безпеку громадян в Умані під час святкування брацлавськими хасидами Рош-га-шана</p> - Умань під час святкування хасидами Нового року охоронятиме зведений загін поліцейських

    Поліцейські будуть забезпечувати публічний порядок та безпеку громадян в Умані під час святкування брацлавськими хасидами Рош-га-шана

    Фото: МВС

    Зведений загін налічує понад 550 працівників поліції з 12 областей України

    Для забезпечення публічного порядку під час святкування Рош-га-Шана в Умані прибув зведений загін поліцейських, який налічує понад 550 працівників поліції з 12 областей України.

    Про це 23 вересня повідомляє пресслужба МВС.

     «Поліцейські загону будуть забезпечувати публічний порядок та безпеку громадян під час святкування брацлавськими хасидами Рош-га-шана - Нового 5780 року за іудейським календарем», - говориться у повідомленні.

    Цього року, додали в МВС, за попередніми підрахунками, очікується прибуття до Умані близько 40 тисяч паломників з різних країн світу.

    До слова, помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що в Умані Черкаської області планують створити центр під назвою «Другий Єрусалим».

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