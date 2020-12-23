На Землі кожен сотий житель планети інфікувався коронавірусом

Лідером за кількістю заражень серед всіх країн світу залишаються США (18,2 мільйона виявлених випадків Covid-19)

У 16 країнах кількість випадків захворювання на коронавірус перевищило позначку 1 млн осіб

У світі кожен сотий житель Землі інфікувався корона вірусом. Кількість зареєстрованих випадків захворювання коронавірусною інфекцією зросло до 78 мільйонів. Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса

Згідно з даними, вже в 16 країнах кількість випадків захворювання перевищило позначку 1 млн осіб на країну.

Фонд ООН в області народонаселення оцінює нинішню чисельність населення Землі в 7,795 мільярда людей, тому носіями вірусу стали більше одного відсотка населення Землі.

Лідером за кількістю заражень серед всіх країн світу залишаються США (18,2 мільйона виявлених випадків Covid-19).

Також до першої трійки також входять Індія (10 мільйонів випадків) і Бразилія (7,3 мільйона випадків).

У п’ятірку також потрапили — Російська Федерація (2,9 мільйона випадків) і Франція (2,5 мільйона випадків).

До першої десятки входять: Велика Британія (2,1 мільйона), Туреччина (2 мільйони), Італія (1,9 мільйона), Іспанія (1,8 мільйона), Німеччина (1,5 мільйона).

Від інфекції у всьому світу померли понад 1,7 мільйона осіб, понад 55 мільйонів осіб одужали.

Також в світі вже у 16-й країні кількість випадків захворювання Covid-19перевищила позначку в 1 мільйон випадків.

Як повідомляє міністерство охорони здоров’я Перу, медики зареєстрували 3 604 випадки зараження коронавірусом за останню добу і тому загальна кількість інфікованих в республіці перевищила 1 млн.

В Україні за минулу добу, 22 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 10 136 людей. Госпіталізовано за добу – 2 979 осіб, летальних випадків – 275, одужало – 15 372 особи. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 989 642 особи, одужало – 615 660 осіб, летальних випадків – 17 172, проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.