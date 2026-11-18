З початку доби загарбник завдав 55 авіаційних ударів – скинув 181 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 2960 дронів-камікадзе та здійснив 1523 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

18 листопада на фронті відбулося 205 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 73 окупанти, семеро поранено. Знищено десять одиниць автомобільної техніки, два спеціальні засоби та 31 укриття ворога. Пошкоджено один танк, дві одиниці автомобільної техніки, три гармати, три спеціальні засоби, один пункт управління БпЛА та 79 укриттів противника. Знищено або подавлено 162 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Окупанти провели три штурмові дії, завдали одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснили 56 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів у районах Охрімівки, Різникового та Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Ворог один раз штурмував у бік Митрофанівки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито п'ять спроб загарбників просунутися у бік Мирного, Зарічного, Лиману та Ямполя. Триває бій.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли 12 спроб загарбників просунутися вперед у районах Пискунівки, Кривої Луки, Ямполя та Миколаївки. Одна атака триває.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Противник намагався покращити свої позиції, атакуючи у бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів у районі Костянтинівки та у бік:

Новоселівки

Миколайпілля

Кучерового Яру

Торецького

Софіївки

Вільного

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 17 атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік:

Ганнівки

Чернігівки

Добропілля

Новофедорівки

Новогришиного

Мирного

Сергіївки

Молодецького

Новопідгородного

Дві атаки тривають.

На Олександрівському напрямку

Противник штурмових дій не проводив.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили дві ворожі атаки у бік Долинки та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку

Загарбники намагалися просунутися у бік Зарічного.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Окупанти штурмових дій не проводили.

Нині триває 1729-й день повномасштабної війни.