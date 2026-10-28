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Польська поліція знайшла невідомий дрон біля залізничної інфраструктури

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Польська поліція знайшла невідомий дрон біля залізничної інфраструктури
Безпілотник із камерою знайшли на колючому дроті поблизу залізничних колій
фото: Wiadomosci

Поліція встановила, що він не містив вибухівки, однак його власника поки не знайшли

Правоохоронці виявили невідомий безпілотник із камерою поблизу залізничної колії у селищі Коморово-Жулавське Вармінсько-Мазурського воєводства. Наразі встановлюють, кому належить пристрій і як він опинився біля залізничної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Onet.

Чотирипропелерний дрон застряг на колючому дроті, закріпленому на стовпі електромережі, приблизно за метр від землі. На пристрої виявили камеру, флешнакопичувач та акумулятор.

На місце прибули правоохоронці, які оглянули безпілотник. За попередніми висновками, це цивільний пристрій, який не містив вибухових речовин.

У поліції припускають, що дрон міг перебувати на цьому місці вже певний час. Наразі слідчі встановлюють його власника та обставини появи поблизу колій.

Інформації про те, що безпілотник використовували для диверсії або стеження за залізничною інфраструктурою, наразі немає.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у травні 2026 року в Польщі поблизу кордону з Калінінградською областю РФ виявили невідомий безпілотник із камерою та написами кирилицею. Правоохоронці з'ясовували його походження.

Також «Главком» писав, що 24 жовтня під час випробувань на полігоні в Устці польські військові втратили безпілотник Alpha Wing. Через несправність двигуна апарат упав у Балтійське море.

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Теги: військові поліція безпілотник

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